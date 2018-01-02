наверх
02.01.201815:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СМИ рассказали, как убили Ноздровскую

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (107)

    (обновлено: )131019
    На шее правозащитницы Ирины Ноздровской были колото-резаные раны, из одежды на погибшей - только бюстгальтер. Тело нашли в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. На теле правозащитницы Ирины Ноздровской было несколько ножевых ранений.

    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    Бунт у МВД в Киеве: разъяренные активисты требуют найти убийц Ноздровской

    Об этом сообщил источник "Обозревателя".

    Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области.

    По информации источника, на Ирине был лишь бюстгальтер. На шее – колото-резаные раны в области шеи.

    Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

    Читайте также: Украина — 2018. Бортник: год будет крайне конфликтным

    Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

    Позднее в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Павел Климкин
    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел