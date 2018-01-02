СМИ рассказали, как убили Ноздровскую

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. На теле правозащитницы Ирины Ноздровской было несколько ножевых ранений.

Об этом сообщил источник "Обозревателя".

Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области.

По информации источника, на Ирине был лишь бюстгальтер. На шее – колото-резаные раны в области шеи.

Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

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Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Позднее в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.