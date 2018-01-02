Раимов: убийство Ноздровской - это начало новой Врадиевки

РИА Новости Украина

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

В центре Киева несколько сотен активистов у стен Главного управления МВД Украины проводят акцию с требованием найти причастных к убийству юристки Ирины Ноздровской,

По мнению политтехнолога Дмитрия Раимова, если дело убийства Ноздровской не расследуют и не найдут реальных виновных, для главы МВД Арсена Авакова это станет новой Врадиевкой. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

"Убийство Ирины Ноздровской, правозащитницы — это новая Врадиевка. Через два дня после продления ареста обвиняемому в убийстве её сестры, она пропадает. Нашли убитой. Она не дала выпустить по амнистии убийцу сестры. У него в семье — судья. И дело спускали на тормоза. Сегодня ночью на парня Ирины хотели повесить её убийство (но ночью отец дал брифинг и все откатилось). В деле много других факторов. Во-первых, это новый и еще надолго играющий скандал вокруг Авакова (потому там есть Кива с комментариями, но Полиция заявила "Кива не имеет никакого отношения к Полиции и следствию")", — отметил Раимов.

Кроме того, он отметил инертность системы правохранительных органов в Украине.

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"Сама система инертна и двигается только когда дают в ухо. Если дело не расследуют и не найдут реальных виновных, это дело станет новой Врадиевкой для Авакова. И уже сейчас могу сказать — против него включились. Неполноценное расследование, саботаж — сильный аргумент для отставки. Сейчас Министр ещё не отменил свой отпуск в Италии. А пора бы. Ужасная трагедия набирает политических цветов", — подытожил Раимов.