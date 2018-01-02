Экс-жених Ноздровской рассказал об отношениях с убитой

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КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Бывший жених убитой правозащитницы Ирины Ноздровськой Виталий Сергеев отказался дать показания и рассказал об отношениях с погибшей.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защите, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016 до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя быть вместе. Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно", рассказал Виталий, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.

"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, в нее их было два, как она их называла — основные. Плюс она очень заботились своей семьей", — сказал он.

На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений, сообщает Громадське.

"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать… не знаю честно", — сказал он.

Также Виталий объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не как подозреваемого, о чем ранее заявил его отец.

Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

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Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.