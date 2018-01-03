Крик души Ноздровской в прокуратуре Киевской области: вы хуже Януковича!

Кадр ObozTV

В сети обнародовано видео с убитой на днях правозащитницей Ириной Ноздровской, на котором она обвиняет прокуратуру Киевской области в преступной бездеятельности в деле о гибели ее сестры. Пользователи соцсетей уже назвали это видео 2016 года "криком души Ирины Ноздровской".

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"Это видео сделано мной весной, во время акции протеста против бездействия прокуратуры Киевской области. Благодаря активным действиям, дело Ирины Ноздровской сдвинулось с места и находится в судах", — прокомментировала запись (см.ниже) Лидия Гончаренко.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

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В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. Во вторник, 2 января, в Киеве прошли массовые митинги с требованием к правоохранителям найти убийц Ноздровской.