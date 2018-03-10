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    Прокуратура Киевской области

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Команда украинского фрегата Гетьман Сагайдачный. Архивное фото
    Украинец намеревался выдать Ирану тайну о фрегате "Гетман Сагайдачный"
    16:17 22.01.2018
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    Работник научного института пытался провезти на флешке информацию военного характера о принципах устройства гидроакустического комплекса на флагмане украинских ВМС.
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Крик души Ноздровской в прокуратуре Киевской области: вы хуже Януковича! 
    06:44 03.01.2018
    5147Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
    Владимир Карплюк
    Прокуратура предъявила обвинения мэру Ирпеня
    09:46 21.12.2017
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    Владимира Карплюка подозревают по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, подделка документов и завладение чужим имуществом.
    Прокурору в Киевской области передали взятку в коробке из-под Raffaello
    Прокурору в Киевской области принесли взятку в коробке из-под Raffaello
    16:53 28.11.2017
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    Правоохранители задержали предпринимателя, который пытался дать взятку в 130 тысяч гривен заместителю прокурора Киевской области.
    Наручники
    Под Киевом задержан экс-сотрудник "Альфы" за хранение оружия и взрывчатки
    19:17 27.10.2017
    143Днепр, Львов: взрывные события
    По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, в Борисполе бывший сотрудник спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины незаконно хранил оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Киевской области нетрезвый водитель сбил 3 детей и пытался скрыться
    06:35 03.08.2016
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    По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, после столкновения водитель, пытаясь скрыться с места происшествия, съехал в кювет и впоследствии был задержан работниками правоохранительных органов.
    Прокуратура г. Киева
    Зампрокурора Киевской области Колесника арестовали на 2 месяца
    05:38 21.05.2016
    453Онищенко: новая партия компромата
    Арестованный заместитель прокурора Киевской области Александр Колесник свою вину не признает. После консультаций его адвокаты собираются подавать апелляцию.
    В Киеве полицейские во время погони застрелили человека
    Прокуратура начала проверку по факту вооруженной погони в Киеве
    13:12 08.02.2016
    569День полиции: успех или провал?
    По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. В рамках расследования уже проведен осмотр места происшествия, в том числе места применения оружия.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили сообщил, что прокуратура Киевской области отменила его допрос
    18:50 25.01.2016
    470Саакашвили в Одессе
    "Только что из Киева сообщили, что прокуратура которая еще утром заявляла, что завтра меня допросит, приняла решение об отмене допроса", - написал Михаила Саакашвили на своей странице в Facebook.
    Дом, принадлежащий экс-прокурору Александру Корнийцу
    Загородный особняк экс-прокурора Корнийца 
    13:02 28.07.2015
    1619Дело Ефремова. Первый пошел?
    Активисты "Автомайдана" нашли дом, который принадлежит уволенному заместителю прокурора Киевской области. Корниец был арестован по подозрению в коррупции и получении взятки.
    Деревья. Архивное фото
    Суд вернул государству почти 30 га леса под Киевом
    13:56 23.07.2015
    108
    Суд согласился с доводами прокуратуры, признал недействительными решения органа исполнительной власти и договоры аренды, и обязал предприятия вернуть земельные участки.
    Прокурор Киевской области Евгений Бондаренко (слева) и главный военный прокурор Анатолий Матиос
    Бывший милиционер стал новым прокурором Киевской области
    16:10 16.07.2015
    1168Громкие отставки и назначения в Украине
    Главный военный прокурор Украины представил нового руководителя Киевской областной прокуатуры. Структуру возглавил бывший работник органов внутрених дел Евгений Бондаренко.
    На месте обыска в кабинете зампрокурора Киевской области Александра Корнейца и замначальника главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина
    Нардеп: у задержанных прокуроров обнаружили около $500 тыс и бриллианты
    13:39 06.07.2015
    2868Дело Ефремова. Первый пошел?
    Найем добавил, что операция проводилась под руководством Давида Сакварелидзе и Василия Грицака. По его словам, по результатам этой операции было открыто уголовное производство в отношении самого Сакварелидзе.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    В прокуратуре Киевской области прошел обыск - СМИ
    12:58 05.07.2015
    1062Дело Ефремова. Первый пошел?
    Следственные действия в здании прокуратуры Киевской области проводили сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Следователи ГПУ до сих пор находятся в здании.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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