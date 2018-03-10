Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, после столкновения водитель, пытаясь скрыться с места происшествия, съехал в кювет и впоследствии был задержан работниками правоохранительных органов.
Найем добавил, что операция проводилась под руководством Давида Сакварелидзе и Василия Грицака. По его словам, по результатам этой операции было открыто уголовное производство в отношении самого Сакварелидзе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.