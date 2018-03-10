Установлено, что Владимир Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан", умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.
Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский спрогнозировал, чем закончится дело против мэра Бучи Анатолия Федорука, подозреваемого в земельных махинациях.
Обыски в домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка, а также еще 29 человек наделали много шума. Поводом послужило дело о якобы незаконном выделении земельных участков под строительство. Градоначальники уверены, что под них копают неслучайно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".