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    Ирпень

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    В городском совете Ирпеня правоохранители проводят обыск
    В горсовете Ирпеня идет обыск
    15:28 17.01.2018
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    Как сообщил в соцсети мэр города, правоохранители "пришли изымать документ, который есть в общем доступе". По его словам, это уже тридцать первый обыск в совете за последние три года.
    Сессия городского совета в Ирпене
    В Ирпене сессию горсовета открыли гимном России
    13:51 28.12.2017
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    По словам мэра города Владимира Карплюка произошла провокация - была заменена флешка с гимном Украины. Городские власти Ирпеня готовят обращение в СБУ.
    Владимир Карплюк
    Прокуратура предъявила обвинения мэру Ирпеня
    09:46 21.12.2017
    174
    Владимира Карплюка подозревают по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, подделка документов и завладение чужим имуществом.
    Надежда Савченко танцует в ночном клубе в Ирпене
    Надюха в Ирпене: Савченко вновь оторвалась на танцполе 
    11:43 13.11.2017
    5546
    Народный депутат вновь попала в объективы, когда приехала отдохнуть в клуб под Киевом. Савченко зажигательно отплясывала под живую музыку.
    Светлана Лобода с матерью Натальей
    Мать Лободы официально отказалась от депутатского мандата
    12:59 14.09.2017
    728
    Несмотря на то что информация об отказе Натальи Лободы от депутатского мандата появилась еще в марте, ее заявление датировано 8 сентября. Документ обнародовал мэр Ирпеня Владимир Карплюк.
    Владимир Карплюк. Архивное фото
    Прокуратура подозревает мэра Ирпеня в причастности к гибели человека
    23:49 31.08.2017
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    Установлено, что Владимир Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан", умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Бич времени - взрывы бытового газа
    10:32 14.08.2017
    638Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Процесс декоммунизации зашел слишком далеко, фактически упразднив систему контроля за обеспечением газовой безопасности, заявил эксперт Валентин Землянский.
    На месте взрыва в Ирпене в жилом доме
    В Ирпене в жилом доме произошел взрыв
    09:18 11.08.2017
    155
    Как сообщается, в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома на два подъезда произошел взрыв предварительно бытового газа без последующего горения.
    Гривны
    Чиновники Ирпенского горсовета присвоили 21 млн грн госсредств
    21:25 14.06.2017
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    По ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 8,5 млн грн.
    В горсовете Ирпеня проходит обыск
    В балаклавах и с автоматами: в горсовете Ирпеня проходит обыск
    12:37 07.06.2017
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    Очевидцы утверждают, что правоохранители работают вместе с подразделениями КОРД – полицией особого назначения. Граждан в коридор, где проходит обыск, не пропускают.
    На кладбище в Ирпене неизвестные сожгли могилы бойцов АТО
    На кладбище под Киевом неизвестные сожгли могилы бойцов АТО
    22:20 27.05.2017
    1207Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Несколько обгоревших могил были обнаружены на Ирпенском кладбище, на аллее героев АТО. На снимках, опубликованных на странице Facebook, заметны обгоревшие национальные флаги.
    Депутат горсовета Ирпеня Игорь Оверко
    Идет на рекорд. Депутат задекларировал 586 квартир
    17:08 11.05.2017
    2342
    Сообщается, что депутат Ирпенского городского совета Игорь Оверко в прошлом году прекратил право собственности на 400 квартир, доход от продажи которых составил более 50 млн гривен.
    Наталья Лобода испекла торт Андрею Малахову
    Мама Лободы отказалась от мандата после скандала с российским шоу
    15:13 30.03.2017
    1657
    Наталья Лобода, которая является депутатом городского совета Ирпеня, вместе с дочерью приняла участие в программе "Первого канала" России "Пусть говорят".
    Вырубка деревьев в Ирпене
    Жители Ирпеня под Киевом сообщают о масштабной вырубке леса
    14:23 10.02.2017
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    Активисты и жители Ирпеня заявляют, что вырубка деревьев в "зеленых зонах города" приобрела катастрофические масштабы. Массовым явлением стало уничтожение вековых сосен.
    Активисты: в Ирпене вырубают лес под застройку
    Активисты: в Ирпене вырубают лес под застройку 
    14:12 29.10.2016
    232
    Активисты в Ирпене Киевской области требуют прекратить вырубку леса. По их словам, столетние дубы и сосны в городе уничтожают для возведения на этой территории жилого массива.
    Генпрокуратура опубликовала фото изъятых документов, денег и драгоценностей в особняке мэра Бучи Анатолия Федорука
    Доказать факт коррупции в деле мэра Бучи будет сложно - Кобылянский
    19:56 13.10.2016
    341Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский спрогнозировал, чем закончится дело против мэра Бучи Анатолия Федорука, подозреваемого в земельных махинациях.
    Владимир Карплюк
    Подозреваемый в хищениях мэр Ирпеня вышел на работу
    15:30 10.08.2016
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    Как сообщили в пресс-службе городского совета Ирпеня, сейчас Владимир Карплюк проводит рабочие совещания по развитию инфраструктуры города и сооружению новых парков.
    Юрий Луценко советует Карплюку самостоятельно прийти в ГПУ
    Луценко советует мэру Ирпеня самому прийти в ГПУ 
    14:38 24.07.2016
    205Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Гепрокурор Украины Юрий Луценко посоветовал мэру Ирпеня Владимиру Карплюку, который обвиняется в земельных аферах, самостоятельно прийти в Генеральную прокуратуру.
    На месте обыска особняка мэра Бучи Анатолия Федорука
    Земля на вес золота. Что на самом деле происходит в городах Буча и Ирпень
    16:18 22.07.2016
    1217Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Обыски в домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка, а также еще 29 человек наделали много шума. Поводом послужило дело о якобы незаконном выделении земельных участков под строительство. Градоначальники уверены, что под них копают неслучайно.
    Генпрокуратура опубликовала фото особняка мэра Бучи Анатолия Федорука
    Мэр Бучи об обыске в особняке и изъятых документах: странно и смешно
    10:25 22.07.2016
    1372Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам Анатолия Федорука, в ходе обыска были изъяты награды, грамоты и "даже детские вещи". Он добавил, что адвокаты намерены обжаловать данные действия правоохранителей.
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