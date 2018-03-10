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    Владимир Карплюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Сессия городского совета в Ирпене
    В Ирпене сессию горсовета открыли гимном России
    13:51 28.12.2017
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    По словам мэра города Владимира Карплюка произошла провокация - была заменена флешка с гимном Украины. Городские власти Ирпеня готовят обращение в СБУ.
    Владимир Карплюк
    Прокуратура предъявила обвинения мэру Ирпеня
    09:46 21.12.2017
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    Владимира Карплюка подозревают по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, подделка документов и завладение чужим имуществом.
    Владимир Карплюк. Архивное фото
    Прокуратура подозревает мэра Ирпеня в причастности к гибели человека
    23:49 31.08.2017
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    Установлено, что Владимир Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан", умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.
    Владимир Карплюк
    Подозреваемый в хищениях мэр Ирпеня вышел на работу
    15:30 10.08.2016
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    Как сообщили в пресс-службе городского совета Ирпеня, сейчас Владимир Карплюк проводит рабочие совещания по развитию инфраструктуры города и сооружению новых парков.
    Мэр Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк. Архивное фото
    Мэр Ирпеня опубликовал обращение "Я и мои 67 квартир"
    08:45 26.07.2016
    2569Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В качестве доказательства своей честности Карплюк привел скан-копии квитанций об уплате налогов. К тому же он призвал присоединиться к своему "флешмобу" и других чиновников.
    На месте обыска особняка мэра Бучи Анатолия Федорука
    Земля на вес золота. Что на самом деле происходит в городах Буча и Ирпень
    16:18 22.07.2016
    1217Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Обыски в домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка, а также еще 29 человек наделали много шума. Поводом послужило дело о якобы незаконном выделении земельных участков под строительство. Градоначальники уверены, что под них копают неслучайно.
    Генпрокуратура опубликовала фото изъятых драгоценностей в особняке мэра Бучи Анатолия Федорука
    Обыски у мэров Бучи и Ирпеня: накажут ли виновных?
    08:06 22.07.2016
    555Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Экс-депутат Бучанского городского совета Светлана Остапа и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков спрогнозировали, чем закончится расследование по поводу незаконной деятельности мэров Бучи и Ирпеня.
    Обыски под Киевом: комментарии ГПУ и мэра Карплюка. Видео
    Обыски по "бучанскому делу": комментарии ГПУ и мэра Карплюка 
    17:38 21.07.2016
    264Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Мэр Ирпеня Владимир Карплюк отказался сообщить о месте нахождения и заявил, что "есть четкий политический заказ арестовать Карплюка на 60 суток, арестовывать в грубой форме, с применением силы".
    Владимир Карплюк
    Мэр Ирпеня опроверг свое бегство из страны
    15:43 21.07.2016
    266Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Карплюк также отметил, что не соответствуют действительности слухи о его проблемах с законом. Он заявил, что месяц назад получил документы из ГПУ, свидетельствующие о том, что никаких претензий у правоохранительных органов к нему нет.
    Владимир Карплюк, мэр Ирпеня
    Карплюк "почистил" в декларации число квартир с 67 до 14 - журналист
    11:24 21.07.2016
    579Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Как сообщила журналистка Ирина Федорив, в 2013 году Владимир Карплюк не рассчитывал на проведение внеочередных местных выборов в Ирпене, поэтому на тот момент не успел "зачистить" декларацию.
    Под МВД требуют уволить полицейских, проводивших обыски в Коцюбинском поссовете
    Под МВД проходит пикет из-за ситуации в Коцюбинском
    17:12 15.05.2016
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    Как отметил городской голова Ирпеня Владимир Карплюк, если от министра не будет кадровых решений, то активисты начнут бессрочное пикетирование Администрации президента.
    Владимир Карплюк, мэр Ирпеня
    Мэр Ирпеня задекларировал 67 квартир
    15:56 12.05.2015
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    По информации движения "Честно", городской голова Ирпеня Владимир Карплюк за 2013 год задекларировал 67 квартир.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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