Установлено, что Владимир Карплюк в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан", умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.
Обыски в домах мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка, а также еще 29 человек наделали много шума. Поводом послужило дело о якобы незаконном выделении земельных участков под строительство. Градоначальники уверены, что под них копают неслучайно.
Экс-депутат Бучанского городского совета Светлана Остапа и директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков спрогнозировали, чем закончится расследование по поводу незаконной деятельности мэров Бучи и Ирпеня.
Карплюк также отметил, что не соответствуют действительности слухи о его проблемах с законом. Он заявил, что месяц назад получил документы из ГПУ, свидетельствующие о том, что никаких претензий у правоохранительных органов к нему нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".