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    Коцюбинское

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Жители поселка Коцюбинское
    Поселок Коцюбинское решил присоединиться к Киеву
    15:10 06.03.2018
    186
    Как сообщила председатель поселка Коцюбинское, за присоединение к Киеву проголосовал почти 61% участников общественных слушаний.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст разъяснил инцидент с побегом заключенных из колонии под Киевом
    12:05 21.07.2016
    307
    В Минюсте отметили, что в Ирпенском исправительном центре "произошла нештатная ситуация". Так, при осмотре осужденных у сотрудников учреждения возникло подозрение, что один из них находился под действием наркотических веществ.
    Под МВД требуют уволить полицейских, проводивших обыски в Коцюбинском поссовете
    Под МВД проходит пикет из-за ситуации в Коцюбинском
    17:12 15.05.2016
    674
    Как отметил городской голова Ирпеня Владимир Карплюк, если от министра не будет кадровых решений, то активисты начнут бессрочное пикетирование Администрации президента.
    Вече в Коцюбинском в поддержку поселкового главы Ольги Матюшиной
    Конфликт в Коцюбинском. Местную власть нужно переизбрать — Парцхаладзе
    09:51 12.04.2016
    356
    Как заявил первый заместитель губернатора Киевской области Лев Парцхаладзе, уровень культуры местных депутатов в поселке Коцюбинское не позволяет установить эффективный диалог, при этом определенные силы пытаются показать бездеятельность местного мэра.
    Вече в Коцюбинском в поддержку поселкового главы Ольги Матюшиной
    Протесты и столкновения в Коцюбинском: без "титушек" не обошлось
    19:02 11.04.2016
    676
    Конфликт в поселке Коцюбинское Киевской области разворачивается вокруг земельных участков, с которыми депутаты не хотят расставаться, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы журналист Ирина Федорив.
    Вече в Коцюбинском в поддержку поселкового главы Ольги Матюшиной, Архивное фото
    Митингующие в Коцюбинском требуют перевыборов поселкового совета - журналист
    17:20 11.04.2016
    214Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В воскресенье, 10 апреля, в поселке Кюцюбинское жители провели вече. Люди протестуют против отстранения от должности поселкового главы Ольги Матюшиной и требуют переизбрания поселкового совета.
    Массовая драка в Коцюбинском городском совете
    Появилось видео массовой драки в поселковом совете Коцюбинского 
    15:51 11.04.2016
    603
    В сети опубликованы кадры массовой потасовки в Коцюбинском поселковом совете, которая произошла на минувшей неделе в ходе рассмотрения вопроса выражения недоверия поселковому главе Ольге Матюшиной.
    Вече в Коцюбинском в поддержку поселкового главы Ольги Матюшиной
    Конфликт в Коцюбинском: массовые протесты 
    11:59 11.04.2016
    473
    Накануне в Коцюбинском под Киевом прошло вече, на котором местные жители выступили в поддержку поселкового главы Ольги Матюшиной и против "переворота и силового захвата власти" в поселке.
    Смена замков в здании Коцюбинского поселкового совета
    Противостояние в Коцюбинском: захват поселкового совета 
    10:51 11.04.2016
    448
    Депутаты поселкового совета Коцюбинского под Киевом 8 апреля объявили недоверие главе совета Ольге Матюшиной, которая выступает за сохранение от застройки Беличанского леса.
    Сотрудник полиции
    Земельный скандал под Киевом: полиция окружила поселковый совет в Коцюбинском
    08:52 11.04.2016
    1220
    Как сообщают СМИ, конфликт в Коцюбинском под Киевом возник вокруг вопроса по застройке Беличанского леса, борьба за сохранение которого длится уже более пяти лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Жители поселка Коцюбинское
    Поселок Коцюбинское решил присоединиться к Киеву
    15:10 06.03.2018
    186
    Как сообщила председатель поселка Коцюбинское, за присоединение к Киеву проголосовал почти 61% участников общественных слушаний.
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