В Минюсте отметили, что в Ирпенском исправительном центре "произошла нештатная ситуация". Так, при осмотре осужденных у сотрудников учреждения возникло подозрение, что один из них находился под действием наркотических веществ.
Как заявил первый заместитель губернатора Киевской области Лев Парцхаладзе, уровень культуры местных депутатов в поселке Коцюбинское не позволяет установить эффективный диалог, при этом определенные силы пытаются показать бездеятельность местного мэра.
Конфликт в поселке Коцюбинское Киевской области разворачивается вокруг земельных участков, с которыми депутаты не хотят расставаться, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы журналист Ирина Федорив.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".