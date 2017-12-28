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    Общество

    В Ирпене сессию горсовета открыли гимном России

    (обновлено: )671160
    По словам мэра города Владимира Карплюка произошла провокация - была заменена флешка с гимном Украины. Городские власти Ирпеня готовят обращение в СБУ.
    Сессия городского совета в Ирпене
    Фото Facebook Владимира Карплюка

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. При открытии сессии Ирпенского городского совета 28 декабря вместо гимна Украины прозвучал гимн Российской Федерации, заявил мэр города Владимир Карплюк.

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    По его словам, замена гимна произошла в результате провокации — была заменена флешка с гимном Украины. Он намерен подавать заявление в Службу безопасности Украины.

    Присутствующие депутаты не растерялись и продолжали петь гимн Украины без музыкального сопровождения.

    "Сегодня во время сессии Ирпенского городского совета Гимн Украины было прервано вставкой из гимна России. Оппонентами городской власти было подменено флешку с Гимном с целью спровоцировать конфликт в горсовете. Мы уже подаем соответствующее обращение в Службу безопасности Украины", — написал Карплюк на своей странице в Facebook.

    Напомним, ранее прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

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