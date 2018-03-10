Согласно решению суда, Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире в центре Киева по адресу: улица Костельная, 7. На крышу именно этого дома ранее забрался Саакашвили во время его первого задержания.
По информации СМИ, суд арестовал Юрия Россошанского до 8 марта включительно. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.
Необходимо, чтобы наши СМИ наконец-то заговорили о трагедии, ведь многие в Италии так и не знают, насколько правдивы все эти истории, решения суда никто не читает, говорит президент ассоциации жертв Фортето Серджо Пьетрачито.
Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
Между президентом и влиятельным бизнесменом наверняка есть договоренности, по которым Коломойский во время избирательной кампании Порошенко будет оказывать ему медиа-поддержку, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Накануне в ЕС назвали условия сохранения безвиза для Украины, Суд Лондона постановил арестовать все активы Коломойского и Боголюбова, Рада продлила мораторий на продажу земли, а Крымский мост соединил берега полуострова и Тамани.
По словам экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, президент Петр Порошенко окончательно пересек "красную линию" и дал распоряжение арестовать Саакашвили за выдуманную попытку государственного переворота.
В Мариуполе суд арестовал на два месяца экс-бойца батальона "Донбасс", которого подозревают в похищении человека и еще нескольких уголовных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.
В коррупционном сандале с закупками Минобороны наметился весьма стремительный прогресс: суд уже избрал меру пресечения задержанным чиновникам. Однако все ли украинцы довольны решением судей? Что пишут об этом в соцсетях?
Мастикашевой предъявлено подозрение... Она подозревается в совершении государственной измены группой лиц и в незаконном приобретении взрывчатки и патронов, сообщил адвокат задержанной Игорь Колесников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".