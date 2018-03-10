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    аресты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 205
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    Игорь Гужва. Архивное фото
    В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву
    06:50 12.02.2018
    383Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили ждет депортации в Польшу
    23:57 10.02.2018
    934Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокуратура отказалась от его домашнего ареста для того, чтобы подготовить его депортацию из страны.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    Суд над Саакашвили: домашний арест и обещание протестов
    12:31 29.01.2018
    424Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Согласно решению суда, Саакашвили будет отбывать арест в своей съемной квартире в центре Киева по адресу: улица Костельная, 7. На крышу именно этого дома ранее забрался Саакашвили во время его первого задержания.
    Обвиняемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский
    Суд по делу Ноздровской: обвиняемый арестован без права на залог
    19:41 09.01.2018
    388Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По информации СМИ, суд арестовал Юрия Россошанского до 8 марта включительно. Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого на 60 суток без права внесения залога. Россошанский просил освободить его под личное обязательство.
    Полиция Италии
    Многолетний педофильский скандал закончился в Италии
    12:14 02.01.2018
    344
    Необходимо, чтобы наши СМИ наконец-то заговорили о трагедии, ведь многие в Италии так и не знают, насколько правдивы все эти истории, решения суда никто не читает, говорит президент ассоциации жертв Фортето Серджо Пьетрачито.
    Директор коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаил Галайко в суде
    Суд арестовал пойманного на даче взятки директора аэропорта Николаева
    02:54 31.12.2017
    56
    Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
    Григорий Суркис. Архивное фото
    Суд арестовал счета "ПриватБанка" для взыскания "миллиардов Суркисов"
    13:49 29.12.2017
    395Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно постановлению суда, арест был наложен постановлениями главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины 29 ноября.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Коломойский реально... ничего не потерял
    15:17 22.12.2017
    1640Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Между президентом и влиятельным бизнесменом наверняка есть договоренности, по которым Коломойский во время избирательной кампании Порошенко будет оказывать ему медиа-поддержку, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Хроника 20 декабря: шпион-переводчик Гройсмана, всемирный арест активов Коломойского
    09:25 21.12.2017
    1144
    Накануне в ЕС назвали условия сохранения безвиза для Украины, Суд Лондона постановил арестовать все активы Коломойского и Боголюбова, Рада продлила мораторий на продажу земли, а Крымский мост соединил берега полуострова и Тамани.
    Винсент Ван Гог
    В Нидерландах похитителя картин Ван Гога посадили из-за невыплаты компенсации
    06:14 04.12.2017
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    Похитивший две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога житель Амстердама Окки Дюрхам был задержан в субботу утром после того, как просрочил срок выплаты компенсации музею.
    Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что его собираются арестовать за попытку переворота
    16:27 29.11.2017
    510Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, президент Петр Порошенко окончательно пересек "красную линию" и дал распоряжение арестовать Саакашвили за выдуманную попытку государственного переворота.
    Суд арестовал на два месяца экс-бойца Донбасса, подозреваемого в похищении
    Суд арестовал экс-бойца "Донбасса", подозреваемого в похищении человека 
    15:10 26.11.2017
    289
    В Мариуполе суд арестовал на два месяца экс-бойца батальона "Донбасс", которого подозревают в похищении человека и еще нескольких уголовных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.
    Люди празднуют после того как парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании
    Каталония: несовершенство международного права и двойные стандарты
    14:17 06.11.2017
    15166Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Попытки автономного региона Испании — Каталонии — получить статус независимого государства вызвали ряд вопросов о сепаратизме как звене международных процессов.
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017
    Подозреваемые в покушении на замглавы облсовета Одессы арестованы
    07:57 15.10.2017
    106Днепр, Львов: взрывные события
    Для двоих подозреваемых в покушении на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского определено содержание под стражей сроком на два месяца.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: врагов режима власть "закрывает", а своих – покрывает
    16:57 13.10.2017
    346Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Сегодняшних врагов режима и властей фактически содержат под стражей, определяют меры пресечения в сотни миллионов, а "своим людям" спускают домашним арестом, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    Скандал в МО. Соцсети о разнице между отрубанием рук и маникюром
    14:13 13.10.2017
    1222Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    В коррупционном сандале с закупками Минобороны наметился весьма стремительный прогресс: суд уже избрал меру пресечения задержанным чиновникам. Однако все ли украинцы довольны решением судей? Что пишут об этом в соцсетях?
    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    Тренд дня. Преступление и наказание: "врагам" - миллионные залоги, "своим" - домашний арест
    12:33 13.10.2017
    754Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Политические эксперты и аналитики в пятницу обсуждают решение суда отпустить под домашний арест заместителя Минобороны Игоря Павловского, который подозревается в масштабной коррупции.
    Депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Ляшко Хачатур Хачатрян
    Суд избрал меру пресечения депутату-радикалу, подозреваемому в убийстве
    12:45 21.09.2017
    223Днепр, Львов: взрывные события
    По информации спикера Национальной полиции Ярослава Тракало, Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения депутату Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатуру Хачатряну.
    Юрий Луценко
    Луценко: Саакашвили не арестуют из-за "прорыва" через границу
    20:07 16.09.2017
    430"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам Луценко, Саакашвили не может быть экстрадирован из Украины, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал.
    СБУ. Архивное фото
    Задержанную в Днепре Мастикашеву подозревают в измене родине и покупке оружия
    17:02 15.09.2017
    1000Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Мастикашевой предъявлено подозрение... Она подозревается в совершении государственной измены группой лиц и в незаконном приобретении взрывчатки и патронов, сообщил адвокат задержанной Игорь Колесников.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили ждет депортации в Польшу
    23:57 10.02.2018
    934
    По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, прокуратура отказалась от его домашнего ареста для того, чтобы подготовить его депортацию из страны.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву
    06:50 12.02.2018
    383
    Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов.
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