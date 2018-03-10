По данным пресс-службы областной полиции, о нелегальном медцентре сообщил один из "пациентов", которому удалось сбежать. Оказалось, что его организовал житель Броваров и за определенную плату предоставлял "медицинские" услуги.
Участники торговой блокады утверждают, что их колонну правоохранители остановили при въезде в Бровары под Киевом. Ранее активисты заявляли о намерении поддержать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на границе с Польшей.
Прокуратура Броваров осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны: "Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа национальной полиции и изымает это "творение".
На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина - это мы", однако Крым на ней отсутствует, а граница Украины в Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта, сообщают СМИ.
Церемония прощания с полицейскими, погибшими в результате перестрелки в Княжичах, состоялась во вторник во дворе райотдела Броваров Киевской области. На церемонию пришли не только родственники и коллеги по службе, но и простые горожане.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".