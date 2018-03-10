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    Бровары

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 50
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    Возле ст М Лесная в Киеве сгорела иномарка
    На выезде из Киева взорвали иномарку, объявлен план "Перехват" - СМИ
    00:46 07.03.2018
    1775Криминальные войны в Украине
    По данным СМИ, перед тем, как автомобиль Toyota загорелся, произошел как минимум один взрыв. Двое злоумышленников скрылись в направлении Броваров.
    Поезд Укрзализныци
    Под Киевом поезд сбил парня в наушниках
    16:50 23.02.2018
    341
    По данным областной полиции, в Броварах поезд сбил парня, который переходил дорогу в неустановленном месте в наушниках. От полученных травм он скончался.
    Медцентр, в котором насильно лечили от алкоголизма, Бровары
    Под Киевом похищали и насильно лечили от алкоголизма
    15:17 26.01.2018
    194
    По данным пресс-службы областной полиции, о нелегальном медцентре сообщил один из "пациентов", которому удалось сбежать. Оказалось, что его организовал житель Броваров и за определенную плату предоставлял "медицинские" услуги.
    В Броварах сожгли машины, забросав коктейлями Молотова
    В Броварах машины забросали "коктейлями Молотова"
    18:04 08.12.2017
    2442
    По словам местного жителя, он проснулся в три часа ночи от громкого взрыва. Сначала он решил, что кто-то развлекается с фейерверками, однако, выглянув в окно, увидел пламя.
    Работа МЧС РФ. Архивное фото
    Под Киевом произошел масштабный пожар на складе
    09:40 20.11.2017
    580
    Сгоревшее предприятие занимается изготовлением сендвич-панелей, к тушению пожара привлекались девять единиц техники и полсотни спасателей.
    Боец 11 батальона Киевская Русь, председатель ОО Родной край Руслан Яцюк. Архивное фото
    Под Киевом зарезали известного бойца АТО (18+)
    03:19 22.10.2017
    4114Днепр, Львов: взрывные события
    По информации начальника полиции Броваров Олега Янчинского, бывшего бойца 11 батальона "Киевская Русь" Руслана Яцюка девять раз ударили ножом, причем один из ударов пришелся прямо в сердце.
    Работник полиции на месте происшествия. Архивное фото
    В Киевской области до смерти замучили местного бизнесмена - СМИ
    04:43 12.10.2017
    1090Днепр, Львов: взрывные события
    Оперативники, прибывшие на место трагедии, в свою очередь установили, что погибшему нанесли удары в затылочную часть головы и в область правого уха.
    Задержание под Киевом автоколонны, ехавшей встречать Саакашвили
    Задержанная под Киевом колонна ехала встречать Саакашвили
    07:54 09.09.2017
    4642"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Колонна заблокирована спецназом и Нацгвардией на въезде в Бровары недалеко от столицы. Автоматчики не давали выйти из машин, сообщили сторонники блокады торговли с ДНР и ЛНР.
    Митинг в поддержку блокады в Донбассе. Архивное фото
    Колонну участников торговой блокады Донбасса задержали под Киевом
    00:48 09.09.2017
    666"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Участники торговой блокады утверждают, что их колонну правоохранители остановили при въезде в Бровары под Киевом. Ранее активисты заявляли о намерении поддержать экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на границе с Польшей.
    В Броварах установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    Прокуратура завела уголовное дело из-за карты Украины без Крыма
    12:33 28.08.2017
    1067
    Прокуратура Броваров осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
    В Броварах установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    Полиция открыла уголовное дело из-за карты Украины без Крыма
    22:58 23.08.2017
    684
    По словам представителя Национальной полиции, правоохранители опрашивают всех, кто устанавливал, заказывал и согласовывал скандальный баннер. Подозрения пока никому не вручались.
    В Броварах устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    Чиновница подала в отставку после инцидента с картой Украины без Крыма
    20:00 23.08.2017
    400
    Глава отдела культуры Броварского горсовета Киевской области Инна Савченко заявила, что берет на себя ответственность за инцидент с размещением на сцене карты Украины без Крыма и части Донбасса.
    В Броварах установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    Правоохранители изъяли карту Украины без Крыма в Броварах
    16:30 23.08.2017
    1164
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны: "Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа национальной полиции и изымает это "творение".
    В Броварах устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    В Броварах устанавливают сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    15:12 23.08.2017
    951День Независимости и взрыв в центре Киева
    На заднике готовящейся сцены изображена карта Украины с надписью "Украина - это мы", однако Крым на ней отсутствует, а граница Украины в Донбассе проведена по линии разграничения в зоне конфликта, сообщают СМИ.
    Маршрутка загорелась в Броварах
    В Броварах во время движения загорелась маршрутка с пассажирами
    23:18 05.06.2017
    303Масштабный пожар на складах под Киевом
    В момент возгорания в автобусе находилось около 10 пассажиров, никто из них не пострадал, однако с ожогами первой и второй степеней был госпитализирован водитель маршрутного автобуса.
    Масштабный пожар в Броварах.Видео
    Пылающие склады в Броварах: обзор с квадрокоптера 
    21:22 05.06.2017
    1016Масштабный пожар на складах под Киевом
    Пожар в Броварах под Киевом, который возник 5 июня 2017 года, локализован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
    Пожар на складах в Броварах
    В полиции назвали возможную причину пожара на складах в Броварах
    20:29 05.06.2017
    1173Масштабный пожар на складах под Киевом
    Как рассказал правоохранитель Николай Жукович,сейчас возьмут образцы электросети, образцы на легковоспламеняющиеся смеси, проведут экспертизу, и затем можно будет конкретно говорить о причинах.
    Пожар на складах в Броварах
    Масштабный пожар на складах в Броварах: кадры очевидцев 
    18:12 05.06.2017
    516Масштабный пожар на складах под Киевом
    Сейчас на месте работают около 10 машин пожарной безопасности. На месте также присутствуют три машины скорой медицинской помощи, однако, по данным полиции, пострадавших пока нет.
    Пожар в Броварах
    В Броварах горят склады с топливом
    15:18 05.06.2017
    1140Масштабный пожар на складах под Киевом
    Масштабный пожар вспыхнул возле сервисного центра МВД, площадь, примерно, полторы тысячи квадратных метров. Работают подразделения из Броваров, Борисполя, Киева.
    В Броварах простились с погибшими в Княжичах правоохранителями
    Церемония прощания с полицейскими, погибшими в Княжичах 
    16:50 06.12.2016
    1440Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Церемония прощания с полицейскими, погибшими в результате перестрелки в Княжичах, состоялась во вторник во дворе райотдела Броваров Киевской области. На церемонию пришли не только родственники и коллеги по службе, но и простые горожане.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Возле ст М Лесная в Киеве сгорела иномарка
    На выезде из Киева взорвали иномарку, объявлен план "Перехват" - СМИ
    00:46 07.03.2018
    1775
    По данным СМИ, перед тем, как автомобиль Toyota загорелся, произошел как минимум один взрыв. Двое злоумышленников скрылись в направлении Броваров.
    Поезд Укрзализныци
    Под Киевом поезд сбил парня в наушниках
    16:50 23.02.2018
    341
    По данным областной полиции, в Броварах поезд сбил парня, который переходил дорогу в неустановленном месте в наушниках. От полученных травм он скончался.
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