Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов в комментарии СМИ отметил, что на данный момент проводятся мероприятия по установлению места нахождения стрелков, расстрелявших авто Амины Окуевой и Адама Осмаева.
Как пояснил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, у всех участников событий на данный момент одинаковый процессуальный статус. Он также сообщил, что по делу Пашинского могут провести перекрестный допрос.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".