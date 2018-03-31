Задержана группа, уничтожившая стратегическое оборудование под Киевом

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ задержали семерых человек, причастных к уничтожению стратегического государственного предприятия "Радиопередающий центр" в Броварах, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что среди задержанных — трое адвокатов, бывший и.о. руководителя концерна "РРТ", экс-руководитель Госспецсвязи Украины, бывший и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП "Радиопередающий центр".

По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, организованная группа в течение 2013 года незаконно присвоила земельный участок госпредприятия площадью более 115 га в г. Бровары стоимостью почти 120 млн грн. Кроме того, "злоумышленники за полгода до незаконной аннексии АР Крым, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на существующее мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, незаконно уничтожили работающее стратегическое оборудование ГП "Радиопередающий центр", с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% процентов территории Украины, в том числе оккупированные территории".

"Совместными усилиями правоохранительных органов указанная незаконная деятельность лиц была прекращена. К спецоперации привлечены около 200 сотрудников правоохранительных органов, проведено более 20 обысков, которые проходили на территории Киевской, Черниговской, Одесской областей и г. Киева", — сообщил Чибисов.

Он отметил, что "на территории бывшего Советского Союза было три таких объекта — один из них это РПЦ в г. Бровары".

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенные в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенная в особо крупном размере в составе преступной организации) УК Украины.

Пресс-служба Прокуратуры Киевской области Печатка ГП "Радиопередающий центр"

В настоящее время по ходатайству прокуратуры Киевской области подозреваемым в Шевченковском райсуде избирается мера пресечения. В частности, действующему адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В субботу, 31 марта, в 14.00 в Шевченковском районном суде столицы будут избирать меру пресечения организатору преступной группы. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по данному делу продолжается.

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