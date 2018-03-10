наверх
10.03.201809:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Соломенский районный суд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 64
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Геннадий Труханов на суде. Архивное фото
    Суд отказался отстранять Труханова с должности
    17:24 27.02.2018
    422Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Согласно решению Соломенского суда Киева, следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения.
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Антитрухановский протест под Соломенским судом 
    14:00 22.02.2018
    274Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя проходит в Соломенском райсуде Киева.
    Геннадий Труханов
    Суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова и его зама
    04:43 22.02.2018
    106Суд отпустил Труханова, радикалы против
    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
    Мужчина разбил 13 автомобилей у здания Соломенского суда в Киеве
    Разгромившего парковку у суда в Киеве одессита отправили под домашний арест
    05:14 18.02.2018
    161Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
    Столкновения возле Соломенского райсуда в Киеве
    Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов
    22:15 17.02.2018
    334Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
    Неизвестный порубил несколько автомобилей под зданием Соломенского райсуда Киева
    Битые окна и дырявые капоты: последствия атаки на машины судей в Киеве 
    16:10 16.02.2018
    1343Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Неизвестный устроил самосуд над автомобилями работников Соломенского райсуда Киева. После освобождения мэра Геннадия Труханова топором были повреждены около десятка машин.
    Во дворе Соломенского суда неизвестный повредил топором 10 авто на парковке
    После освобождения Труханова неизвестный забежал во двор и порубил машины судей
    15:24 16.02.2018
    966Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По информации одного из судей, неизвестный в обед "забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины".
    Правоохранители в четверг задержали 38 человек из-за конфликта, который произошел у здания Соломенского районного суда Киева
    За беспорядки у Соломенского суда полиция задержала трех человек
    12:44 16.02.2018
    43Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Полиция Киева завела уголовное дело по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    При столкновениях во время суда над Трухановым пострадали 4 человека
    17:31 15.02.2018
    204Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова на поруки
    15:34 15.02.2018
    1709Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Соломенский суд Киева принял решение отпустить городского голову Одессы Геннадия Труханова под поручительство одного из народных депутатов. Суд отказал в ходатайстве об аресте.
    Суд с Трухановым окружен Нацгвардией, рядом собрались нацдружинники
    К суду с Трухановым подтянулись нацдружинники
    14:52 15.02.2018
    393Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По информации СМИ, "С14" и "Нацкорпус" в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда.
    Суд избирает меру пресечения Геннадию Труханову
    Беспорядки под Соломенским судом после освобождения Труханова 
    11:05 15.02.2018
    1834Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Задержанный в Борисполе мэр Одессы Геннадий Труханов доставлен в Соломенский суд Киева, где избрали меру пресечения. Труханов в зале суда находился рядом с адвокатами.
    В ожидании заседания суда по избранию меры пресечения Геннадию Труханову
    Труханова не смогли доставить в суд Киева из-за "нехватки ресурсов"
    00:30 15.02.2018
    575Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Соломенский районный суд Киева решил перенести заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на утро четверга, 15 февраля.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Розенблату позволили снять спецбраслет
    16:08 09.02.2018
    450Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Бывшую модель Playboy Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха. Видео
    Бывшую модель Playboy Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха 
    14:48 27.12.2017
    2032
    В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Суд разрешил начать спецрасследование против нардепа Онищенко
    23:30 18.12.2017
    103Онищенко: новая партия компромата
    Соломенский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о заочном расследовании против беглого нардепа Александра Онищенко.
    Суд по делу Александра Авакова
    Тренд дня: "принц Аваков" и тотальная феодализация Украины
    13:29 02.11.2017
    4053Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Политические эксперты и аналитики обсуждают решение суда по мере пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра, а также визит главы государства в Саудовскую Аравию.
    Сергей Чеботарь
    Следом за Аваковым. Чеботаря также отпустили под личное обязательство
    23:37 01.11.2017
    144Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам стороны защиты, у Сергея Чеботаря плохое состояние здоровья - он перенес операцию из-за онкозаболевания. Во время заседания суда народный депутат от фракции "Народный Фронт" Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Александру Авакову. Видео
    Как суд отпустил сына главы МВД Авакова под личное обязательство 
    23:21 01.11.2017
    720Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство. В то же время суд отклонил ходатайство защиты и признал задержание сына главы МВД законным.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Суд обязал НАБУ начать уголовное дело против Гонтаревой
    02:28 14.10.2017
    487Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Согласно постановлению Соломенского суда Киева, опубликованному в Едином реестре судебных решений, истец подал жалобу на бездействие органов НАБУ.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Суд избирает меру пресечения Геннадию Труханову
    Беспорядки под Соломенским судом после освобождения Труханова 
    11:05 15.02.2018
    1834
    Задержанный в Борисполе мэр Одессы Геннадий Труханов доставлен в Соломенский суд Киева, где избрали меру пресечения. Труханов в зале суда находился рядом с адвокатами.
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова на поруки
    15:34 15.02.2018
    1709
    Соломенский суд Киева принял решение отпустить городского голову Одессы Геннадия Труханова под поручительство одного из народных депутатов. Суд отказал в ходатайстве об аресте.
    Неизвестный порубил несколько автомобилей под зданием Соломенского райсуда Киева
    Битые окна и дырявые капоты: последствия атаки на машины судей в Киеве 
    16:10 16.02.2018
    1343
    Неизвестный устроил самосуд над автомобилями работников Соломенского райсуда Киева. После освобождения мэра Геннадия Труханова топором были повреждены около десятка машин.
    Во дворе Соломенского суда неизвестный повредил топором 10 авто на парковке
    После освобождения Труханова неизвестный забежал во двор и порубил машины судей
    15:24 16.02.2018
    966
    По информации одного из судей, неизвестный в обед "забежал во двор суда с топором и начал крушить продвигаясь против часовой стрелки находящиеся там машины".
    В ожидании заседания суда по избранию меры пресечения Геннадию Труханову
    Труханова не смогли доставить в суд Киева из-за "нехватки ресурсов"
    00:30 15.02.2018
    575
    Соломенский районный суд Киева решил перенести заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на утро четверга, 15 февраля.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Розенблату позволили снять спецбраслет
    16:08 09.02.2018
    450
    Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
    Геннадий Труханов на суде. Архивное фото
    Суд отказался отстранять Труханова с должности
    17:24 27.02.2018
    422
    Согласно решению Соломенского суда Киева, следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения.
    Суд с Трухановым окружен Нацгвардией, рядом собрались нацдружинники
    К суду с Трухановым подтянулись нацдружинники
    14:52 15.02.2018
    393
    По информации СМИ, "С14" и "Нацкорпус" в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда.
    Столкновения возле Соломенского райсуда в Киеве
    Всех задержанных под Соломенским судом отпустили на поруки депутатов
    22:15 17.02.2018
    334
    Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Антитрухановский протест под Соломенским судом 
    14:00 22.02.2018
    274
    Рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя проходит в Соломенском райсуде Киева.
    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    При столкновениях во время суда над Трухановым пострадали 4 человека
    17:31 15.02.2018
    204
    Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
    Мужчина разбил 13 автомобилей у здания Соломенского суда в Киеве
    Разгромившего парковку у суда в Киеве одессита отправили под домашний арест
    05:14 18.02.2018
    161
    Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
    Геннадий Труханов
    Суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова и его зама
    04:43 22.02.2018
    106
    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
    Правоохранители в четверг задержали 38 человек из-за конфликта, который произошел у здания Соломенского районного суда Киева
    За беспорядки у Соломенского суда полиция задержала трех человек
    12:44 16.02.2018
    43
    Полиция Киева завела уголовное дело по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
    Все теги

    Персоны

    Организации