В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
По словам стороны защиты, у Сергея Чеботаря плохое состояние здоровья - он перенес операцию из-за онкозаболевания. Во время заседания суда народный депутат от фракции "Народный Фронт" Татьяна Чорновол хотела взять Чеботаря на поруки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Суд продлил до 9 апреля обязательства нардепа Борислава Розенблата: приходить по вызову детектива, прокурора или суда; сообщать о своем местонахождении; сдать загранпаспорта; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
Народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко и Владимир Парасюк выступили поручителями за членов радикальных организаций, которых ранее полиция задержала за массовые беспорядки под Соломенским райсудом Киева.
Координатор добровольцев "Красного креста" сообщил, что два человека получили травмы головы при беспорядках под Соломенским судом. Также пулевое ранение у полицейского, неизвестная девушка получила травму живота.
Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.
В среду Соломенский райсуд Киева рассматривает дело бизнесмена Артема Кима - жениха певицы Даши Астафьевой. Его подозревают в хищении государственных средств на сумму почти 27 млн грн при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанции.