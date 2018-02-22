Суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова и его зама

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 22 февраля, следственный судья Соломенского районного суда Киева рассмотрит ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), об отстранении мэра города Одесса Геннадия Труханова от занимаемой должности на время досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Заседание по Труханову запланировано на 10:30. Также сообщается, что ходатайство об отстранении от должности заместителя городского головы Одессы Павла Вугельмана будет рассмотрен в 16.00 в том же суде Вознесенский спуск, 10б).

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Геннадий Труханов был задержан утром 14 февраля пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного бюро. В среду, 15 февраля, суд отпустил одесского мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

"Указанные должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением"), — говорится в сообщении Специализиованной прокуратуры, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура Комментарий САП по делу Геннадий Труханова

Также в ведомстве проинформировали, что рассмотрение апелляционной жалобы САП на решение Соломенского районного суда об избрании меры пресечения мэру Одессы состоится 26 февраля 2018 в 15.30 в помещении апелляционного суда города Киева.

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Городской голова Одессы и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

В ходе избрания меры пресечения Труханову у здания Соломенского райсуда Киева произошли столкновения между представителями полиции активистами. В ходе беспорядков звучали выстрелы. Позже полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.