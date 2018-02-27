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    Общество

    Суд отказался отстранять Труханова с должности

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (73)

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    Согласно решению Соломенского суда Киева, следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения.
    Геннадий Труханов на суде. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве Соломенский районный суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

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    Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной Рады.

    "Следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения", — объявил судья.

    Ходатайство САП об отстранении Труханова поступило в суд 19 февраля. 22 февраля Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение указанного ходатайства. Впрочем, рассмотрение дела было перенесено на 27 февраля из-за технических проблем. Суд не смог исследовать материалы дела из-за неисправности микрофонов.

    По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.

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