Суд отказался отстранять Труханова с должности

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве Соломенский районный суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной Рады.

"Следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения", — объявил судья.

Ходатайство САП об отстранении Труханова поступило в суд 19 февраля. 22 февраля Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение указанного ходатайства. Впрочем, рассмотрение дела было перенесено на 27 февраля из-за технических проблем. Суд не смог исследовать материалы дела из-за неисправности микрофонов.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.