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    Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Труханову

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (72)

    (обновлено: )59
    Решение Апелляционного суда Киева относительно меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова возмутило присутствующих в зале, они начали выкрикивать: "Позор!", "Продажный суд!".
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, передает в понедельник агентство УНН.

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    Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной Рады.

    "Коллегия судей постановила: решение следственного судьи Печерского районного суда от 15 февраля… оставить без изменений, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", — говорится в сообщении.

    По информации агентства, такое решение возмутило присутствующих в зале, они начали выкрикивать: "Позор!", "Продажный суд!".

    По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.

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