Противник Труханова сообщил о "бусах с титушками", едущими в Киев

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности председателя Одесского горсовета, начало заседания — в 10:30, сообщает пресс-служба суда.

В то же время экс-лидер одесской областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко, который называет себя на странице в Facebook "неравнодушным гражданином Украины", сообщил, что группа одесситов поехала на суд в Киев.

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"На этот суд поехал автобус с одесситами, которых достал произвол правящего в городе синдиката. В лучших традициях их несколько раз останавливала полиция, не могла объяснить причин остановки, повторяя как заклинание "оперативная отработка". Выяснилось еще, что автобус с активистами сопровождало несколько бусов с титушками, которые едут защищать Труханова. Это в том числе и представители ВПК Айдар, ранее замеченные в нападении на воинскую часть в Харькове", — написал он в соцсети.

"Столько веселых приключений, а это еще даже заседании началось", — добавил Стерненко.

Сергей Стерненко/Facebook, 22 февраля 2018

Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.