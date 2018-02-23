Командир николаевских десантников угодил в скандал из-за Труханова

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Соломенский райсуд Киева, в котором рассматривается "коррупционное дело" мэра Одессы Геннадия Труханова, поступило письмо, подписанное командиром 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных сил Украины полковника Валерием Курачем.

В документе полковник, обращаясь к следственному судье от имени всех военнослужащих бригады, ручается за "надлежащее поведение" Труханова, а также за то, что подозреваемый будет исправно посещать допросы и принимать участие во всех процессуальных действиях.

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"Нам хорошо известна ответственность мэра Одессы. Он, как бывший офицер, много внимания оказывает оказания помощи военным, которые дислоцируются на территории города Одесса, а также нашей воинской части, которая дислоцируется в Николаеве", – сказано в документе, фотокопию которого на своей странице в Facebook обнародовал волонтер Роман Доник.

Факт существования данного письма подтвердил советник президента Украины Юрий Бирюков, по словам которого, боевой офицер подписал документ, который он не составлял. При этом имя инициатора обращения военных в Соломенский райсуд советник президента называть не стал, пишет ZN.UA.

Facebook Романа Доника Письмо Валерия Курача о поручительстве за Геннадия Труханова

"Я знаю обстоятельства подписания этого письма, как и то, что текст писался не в бригаде, его прислали. Я знаю, что Валерий Курач сейчас в адском состоянии внутреннего ужаса и взбешенности от понимания собственной же ошибки. Я знаю, что он орал про уход из армии, а я орал про тупость и глупость", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Советник президент заверил, что Курач, который является кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени, раскаивается в своем поступке и считает, что совершил ошибку, публично поддержав Труханова.

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"Где грань? Как взвесить? На одной чаше — одесский мэр, со всеми теми ужасами и мраком. Он же — оплачивавший счета бригады на строительство памятника погибшим. Он же — стоящий тенью за попытками отжатия армейской земли… На другой чаше — боевой офицер и комбриг. Совершивший гадкую и мерзкую моральную ошибку. Но защищавший нас всех, воевавший за нас. И да, признающий ошибку", — добавил Бирюков.

Facebook Юрия Бирюкова Комментарий Юрия Бирюкова о письме в поддержку Геннадия Труханова

В то же время, кроме Курача, письмо в столичный суд направил также командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

В тексте этого письма перечисляются мероприятия одесского городского самоуправления под руководством городского головы, направленные на поддержку воинских подразделений, военнослужащих ВМС и членов их семей.

Facebook Романа Доника Письмо Игоря Воронченко о Геннадии Труханове

В отличие от обращения командира 79-й бригады, в письме, подписанном командующим ВМС Украины, какие-либо гарантии и готовность поручиться за Труханова не упоминаются.

Геннадий Труханов был задержан утром 14 февраля пограничниками в аэропорту "Борисполь" по обвинениям Национального антикоррупционного бюро. В среду, 15 февраля, суд отпустил одесского мэра на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

Городской голова Одессы и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета. Детективы НАБУ принесли в муниципалитет пять уведомлений о подозрении: кроме мэра Одессы, фигурантами "дела Краяна" стали его заместитель Павел Вугельман, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, глава комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай и еще один чиновник мэрии, имя которого пока неизвестно.

В ходе избрания меры пресечения Труханову у здания Соломенского райсуда Киева произошли столкновения между представителями полиции активистами. В ходе беспорядков звучали выстрелы. Позже полиция Киева уже сообщила, что один из правоохранителей был ранен.