Дело Труханова. На мэров давят из-за выборов - Дьяченко

РИА Новости Украина

В четверг в Соломенском райсуде Киева под усиленной охраной рассматривают ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя соответственно.

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Напомним, Труханов и еще четверо чиновников мэрии являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о завладении средствами местного бюджета, по так называемому "делу Краяна". По версии следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.

Как сообщало РИА Новости Украина, суд арестовывать Труханова отказался — его отпустили на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. В БПП заявили, что Голубов взял Труханова на поруки по собственной инициативе. Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с залогом в 50 млн грн.

facebook.com/politicalpartynationalcorps Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова

В ходе избрания меры пресечения для Труханова у здания Соломенского суда произошли столкновения между представителями полиции и радикалами из "Национального корпуса". В ходе беспорядков прозвучали выстрелы, после чего полиция повалила на землю протестующих и задержала одного из них.

Политэксперт Елена Дьяченко считает, что давление на городских глав в Украине является признаком приближающихся выборов.

"Отсортировали по рейтингу и начали сверху. С Кернесом (мэр Харькова Геннадий Кернес) и Федоруком (мэр Бучи Анатолий Федорук) не получилось — логично, что на очереди был Труханов", — отметила Дьяченко на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что под угрозой давления также все главы городских советов, чей рейтинг выше власти, особенно те, кто избирается не первый раз.

Пост Елены Дьяченко в Facebook

"Схема всегда одна и та же — попытка обвинить главу горсовета в решении, принятом большинством депутатского корпуса. Недоказуемая, значит дела открывают не для того, чтоб доказать вину в суде. А для вступления в переговоры, если маски-шоу можно так назвать", — подытожила Дьяченко.