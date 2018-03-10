Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Наложен арест на недвижимость Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Одессе.
Под зданием Соломенского райсуда в Киеве, который начал рассматривать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей городского головы Одессы, находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
По словам Сергея Стерненко, на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что этот автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
Во Львове горсовет провел очередную волну украинизации, в Днепре разбираются, как устроен секс-туризм в городе, а в Одессе подсчитывают, что хорошего и плохого для города сделал мэр Труханов. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
Некомпетентность государственной власти и правоохранителей можно наблюдать ежедневно в каждом судебном процессе, в каждом обвинении в тех тысячах дел, которые ведет НАБУ, и это позор для всей страны, считает адвокат Ростислав Кравец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам Сергея Стерненко, на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что этот автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".
Городской голова Одессы Геннадий Труханов, задержанный утром в среду в аэропорту "Борисполь", настаивает на своей невиновности и заявляет, что не намерен прятаться от следствия, так как "правда и закон — на моей стороне".
Некомпетентность государственной власти и правоохранителей можно наблюдать ежедневно в каждом судебном процессе, в каждом обвинении в тех тысячах дел, которые ведет НАБУ, и это позор для всей страны, считает адвокат Ростислав Кравец.
Во Львове горсовет провел очередную волну украинизации, в Днепре разбираются, как устроен секс-туризм в городе, а в Одессе подсчитывают, что хорошего и плохого для города сделал мэр Труханов. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, в среду утром Геннадий Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро.
Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Наложен арест на недвижимость Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Одессе.
Легендарный мэр-невидимка Одессы Геннадий Труханов предстал перед судом. Накануне его арестовали в аэропорту "Борисполь". Та же участь постигла других чиновников мэрии. За что придется ответить скандальному градоначальнику и будет ли оно - наказание?
По словам Назара Холодницкого, для заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана САП будет просит арест с залогом 30 млн гривен. Для остальных четырех задержанных подозреваемых САП будет просить суд арест с залогом 10 млн гривен каждому.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем убежден, что подобные договоренности - "это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов".
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
Хорошую спортивную форму продемонстрировал мэр Одессы Геннадий Труханов. Президент Украинской федерации таиландского бокса муэй тай сошелся в спарринге с одним из спортсменов, который готовится к чемпионату мира по таиландскому боксу.
Как сообщается, Труханов является совладельцем виргинской компании Macon Assets Limited, а его дочь Екатерина Труханова и другой совладелец компании Андрей Иванчо руководят фирмой "СКВО", которая занимается строительством жилых и офисных помещений.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.