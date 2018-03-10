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    Геннадий Труханов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 130
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    Геннадий Труханов
    Апелляционный суд не стал отстранять от должности мэра Одессы
    17:30 06.03.2018
    61
    По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева оставлено без изменений, апелляционную жалобу прокурора - без удовлетворения.
    Геннадий Труханов на суде. Архивное фото
    Суд отказался отстранять Труханова с должности
    17:24 27.02.2018
    423Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Согласно решению Соломенского суда Киева, следственный судья решил ходатайство об отстранении Геннадия Труханова оставить без удовлетворения.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения Труханову
    17:16 26.02.2018
    87Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Решение Апелляционного суда Киева относительно меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова возмутило присутствующих в зале, они начали выкрикивать: "Позор!", "Продажный суд!".
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд арестовал все имущество Труханова, включая коллекцию часов - СМИ
    16:29 26.02.2018
    690Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Наложен арест на недвижимость Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Одессе.
    Геннадий Труханов
    Командир николаевских десантников угодил в скандал из-за Труханова
    04:45 23.02.2018
    1243Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Советник президент Юрий Бирюков утверждает, что Валерий Курач раскаивается в своем поступке и считает, что совершил ошибку, публично поддержав Геннадия Труханова.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Дело Труханова. На мэров давят из-за выборов - Дьяченко
    16:44 22.02.2018
    437Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По мнению политического эксперта Елены Дьяченко, дело мэра Одессы свидетельствует о том, что власть пытается давить на городских глав с высоким рейтингом в преддверии выборов.
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Антитрухановский протест под Соломенским судом 
    14:00 22.02.2018
    274Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя проходит в Соломенском райсуде Киева.
    Охрана Соломенского райсуда Киева, где проходит заседание по делу об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей мэра Одессы
    Отстранение Труханова. Под суд в Киеве стянули полицию и Нацгвардию
    10:53 22.02.2018
    299Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Под зданием Соломенского райсуда в Киеве, который начал рассматривать ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей городского головы Одессы, находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    Противник Труханова сообщил о "бусах с титушками", едущими в Киев
    09:41 22.02.2018
    2716Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По словам Сергея Стерненко, на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что этот автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".
    Геннадий Труханов
    Суд рассмотрит ходатайство САП об отстранении Труханова и его зама
    04:43 22.02.2018
    106Суд отпустил Труханова, радикалы против
    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что должностные лица Одесской мэрии "подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ("Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением")".
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Прокуратура обжаловала решение суда о взятии на поруки Труханова
    17:52 20.02.2018
    152Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Как сообщили в пресс-службе Апелляционного суда, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обжаловала решение суда в Киеве отпустить на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Прокуратура просит суд снять Труханова с должности мэра Одессы
    14:47 19.02.2018
    88Суд отпустил Труханова, радикалы против
    В Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство об отстранении ранее задержанного Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы, сообщили СМИ.
    Бортник: арест Труханова — это письмо Запада к окружению Порошенко. Видео
    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова 
    03:32 19.02.2018
    540Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    Мужчина разбил 13 автомобилей у здания Соломенского суда в Киеве
    Разгромившего парковку у суда в Киеве одессита отправили под домашний арест
    05:14 18.02.2018
    161Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Обвиняемый в обращении к суду заявил, что готов возместить убытки за свои действия и просил применить в отношении него облегченную меру пресечения, ввиду того, что у него есть малолетний ребенок, больная мать и сестра, которая недавно родила.
    Флаг Украины на здании АПУ
    Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 16.02.2018
    5564
    Общество уже не уверено, что Янукович виноват, а нынешняя власть права в деле Майдана. При этом из-за изоляции на Западе Порошенко может "повернуться" к РФ, отмечают эксперты.
    Учебник украинского языка
    Темы дня в Украине: украинизация Львова, секс-туризм в Днепре
    17:54 16.02.2018
    1094
    Во Львове горсовет провел очередную волну украинизации, в Днепре разбираются, как устроен секс-туризм в городе, а в Одессе подсчитывают, что хорошего и плохого для города сделал мэр Труханов. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Руслан Бортник
    Бортник: Банковая выработала "противоядие от НАБУ"
    17:17 16.02.2018
    458Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По мнению политолога Руслана Бортника, Банковая выработала свое "противоядие для НАБУ" - любые усилия следователей "умножаются на ноль" судей райсуда Киева.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Труханов, Розенблат, Насиров... Виноваты не суды, а некомпетентная власть
    15:55 16.02.2018
    1229Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Некомпетентность государственной власти и правоохранителей можно наблюдать ежедневно в каждом судебном процессе, в каждом обвинении в тех тысячах дел, которые ведет НАБУ, и это позор для всей страны, считает адвокат Ростислав Кравец.
    Юрий Ткачев
    Ткачев: Труханов - не ангел, но НАБУ оплошало
    15:18 16.02.2018
    400Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По мнению главреда одесского издания "Таймер" Юрия Ткачева, суд по Геннадию Труханову показал, что либо в НАБУ работают некомпетентные люди, либо в Бюро планировали не доводить дело до суда.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Тренд дня: "судебный сюр - трухановы в тюрьму не сядут"
    13:11 16.02.2018
    587Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Блогеры и политические эксперты отреагировали на скандальный суд по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого накануне выпустили на поруки нардепа от БПП.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    19:58 16.02.2018
    5564
    Общество уже не уверено, что Янукович виноват, а нынешняя власть права в деле Майдана. При этом из-за изоляции на Западе Порошенко может "повернуться" к РФ, отмечают эксперты.
    Национальные дружины напали на титушек по зданием Соломенского суда в Киеве
    Противник Труханова сообщил о "бусах с титушками", едущими в Киев
    09:41 22.02.2018
    2716
    По словам Сергея Стерненко, на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что этот автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело на миллионы. Труханов сделал заявление
    15:15 14.02.2018
    2230
    Городской голова Одессы Геннадий Труханов, задержанный утром в среду в аэропорту "Борисполь", настаивает на своей невиновности и заявляет, что не намерен прятаться от следствия, так как "правда и закон — на моей стороне".
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Мэра Одессы Труханова задержали в "Борисполе" - журналистка
    09:54 14.02.2018
    2041
    Журналистка Наталья Седлецкая со ссылкой на источники в аэропорту "Борисполь" сообщает, что Геннадий Труханов утром прилетел из Варшавы в Киев, его задержали пограничники и передали сотрудникам НАБУ.
    Суд избирает меру пресечения Геннадию Труханову
    Беспорядки под Соломенским судом после освобождения Труханова 
    11:05 15.02.2018
    1834
    Задержанный в Борисполе мэр Одессы Геннадий Труханов доставлен в Соломенский суд Киева, где избрали меру пресечения. Труханов в зале суда находился рядом с адвокатами.
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова на поруки
    15:34 15.02.2018
    1709
    Соломенский суд Киева принял решение отпустить городского голову Одессы Геннадия Труханова под поручительство одного из народных депутатов. Суд отказал в ходатайстве об аресте.
    Геннадий Труханов
    Командир николаевских десантников угодил в скандал из-за Труханова
    04:45 23.02.2018
    1243
    Советник президент Юрий Бирюков утверждает, что Валерий Курач раскаивается в своем поступке и считает, что совершил ошибку, публично поддержав Геннадия Труханова.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Труханов, Розенблат, Насиров... Виноваты не суды, а некомпетентная власть
    15:55 16.02.2018
    1229
    Некомпетентность государственной власти и правоохранителей можно наблюдать ежедневно в каждом судебном процессе, в каждом обвинении в тех тысячах дел, которые ведет НАБУ, и это позор для всей страны, считает адвокат Ростислав Кравец.
    Учебник украинского языка
    Темы дня в Украине: украинизация Львова, секс-туризм в Днепре
    17:54 16.02.2018
    1094
    Во Львове горсовет провел очередную волну украинизации, в Днепре разбираются, как устроен секс-туризм в городе, а в Одессе подсчитывают, что хорошего и плохого для города сделал мэр Труханов. Самое интересное из регионов – в обзоре РИА Новости Украина.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Дело Труханова: где был, почему вернулся в Украину
    15:46 15.02.2018
    768
    Спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко отмечает, что доверие жителей города в Геннадию Труханову подорвало его возможное участие в махинациях с заводом "Краян".
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Погранслужба подтвердила задержание Труханова, назвав суть претензий
    11:08 14.02.2018
    738
    По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, в среду утром Геннадий Труханов прилетел из Варшавы в киевский аэропорт "Борисполь", где его задержали пограничники и передали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро.
    НАБУ
    В НАБУ резко отреагировали на решение суда по Труханову
    20:40 15.02.2018
    723
    Спикер НАБУ Дарина Манжура сообщила, что мера пресечения, избранная Труханову, абсолютно несопоставимая, она не соответствует тому, о чем ходатайствовали детективы НАБУ.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд арестовал все имущество Труханова, включая коллекцию часов - СМИ
    16:29 26.02.2018
    690
    Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Наложен арест на недвижимость Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в Одессе.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Соцсети: Труханов отмажется или сторгуется?
    14:41 15.02.2018
    676
    Легендарный мэр-невидимка Одессы Геннадий Труханов предстал перед судом. Накануне его арестовали в аэропорту "Борисполь". Та же участь постигла других чиновников мэрии. За что придется ответить скандальному градоначальнику и будет ли оно - наказание?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Суд просят арестовать Труханова с правом залога в 50 млн гривен
    17:24 14.02.2018
    590
    По словам Назара Холодницкого, для заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана САП будет просит арест с залогом 30 млн гривен. Для остальных четырех задержанных подозреваемых САП будет просить суд арест с залогом 10 млн гривен каждому.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Тренд дня: "судебный сюр - трухановы в тюрьму не сядут"
    13:11 16.02.2018
    587
    Блогеры и политические эксперты отреагировали на скандальный суд по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которого накануне выпустили на поруки нардепа от БПП.
    В ожидании заседания суда по избранию меры пресечения Геннадию Труханову
    Труханова не смогли доставить в суд Киева из-за "нехватки ресурсов"
    00:30 15.02.2018
    575
    Соломенский районный суд Киева решил перенести заседание по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на утро четверга, 15 февраля.
    Бортник: арест Труханова — это письмо Запада к окружению Порошенко. Видео
    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова 
    03:32 19.02.2018
    540
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем о деле Труханова: договорняк Банковой с сепаратистом и бандитом
    01:36 16.02.2018
    529
    Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем убежден, что подобные договоренности - "это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов".
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Из отпуска — под стражу: мэр Одессы Труханов не вписался во власть
    13:55 14.02.2018
    524
    Мэра Одессы Геннадия Труханова после длительного отсутствия в Украине все же задержали по нашумевшему делу с покупкой мэрией корпуса полуразрушенного завода "Краян".
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