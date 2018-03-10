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    Антон Мухарский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили
    09:14 15.02.2018
    354
    Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
    Антин Мухарский. Архивное фото
    Скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину"
    00:51 15.02.2018
    1782
    Антон Мухарский, известный своими "голыми акциями протеста", заявил, что государство не может обеспечить справедливое судопроизводство по его разбирательству с бывшей супругой Снежаной Егоровой.
    Антон Мухарский вышел голым на Майдан Незалежности
    Шоумен Мухарский вышел голым на Майдан Незалежности 
    16:37 12.12.2017
    2715
    Антон Мухарский решил выразить протест против действий сотрудников Министерства юстиции, которые взыскали с него имущество в качестве алиментов.
    Голый протест Антина Мухарского. Видео
    Шоумен Мухарский полностью разделся перед судом из-за алиментов 
    03:47 12.12.2017
    3597
    Сначала артист в одном только нижнем белье направляется из автомобиля к главному входу в суд. При входе в суд Антон Мухарский снимает белье и прикрывается листом бумаги с надписью "Петренко – эй, Услышь родителей!".
    Гала-шоу Чествование чемпионов!
    Скрипка, Мухарский и Kozak System просят запретить аудио и видео из РФ
    17:00 28.01.2016
    1979
    Они обратились к президенту Украины с предложением ограничить доступ российского контента на отечественный рынок. Мухарский считает, что достаточно оставить возможность знакомиться с российскими произведениями в Интернет.
    Антон Мухарский
    Антон Мухарский стал советником министра культуры
    17:36 27.03.2015
    265Громкие отставки и назначения в Украине
    Актер и владелец художественной галереи, известный под псевдонимом Орест Лютый, стал внештатным советником Вячеслава Кириленко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Антин Мухарский. Архивное фото
    Скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину"
    00:51 15.02.2018
    1782
    Антон Мухарский, известный своими "голыми акциями протеста", заявил, что государство не может обеспечить справедливое судопроизводство по его разбирательству с бывшей супругой Снежаной Егоровой.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Хроника 14 февраля: задержание мэра Одессы, голландский паспорт Саакашвили
    09:14 15.02.2018
    354
    Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
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