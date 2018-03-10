Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
Сначала артист в одном только нижнем белье направляется из автомобиля к главному входу в суд. При входе в суд Антон Мухарский снимает белье и прикрывается листом бумаги с надписью "Петренко – эй, Услышь родителей!".
Они обратились к президенту Украины с предложением ограничить доступ российского контента на отечественный рынок. Мухарский считает, что достаточно оставить возможность знакомиться с российскими произведениями в Интернет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Накануне НАБУ задержало мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя, на консульстве Польши вывесили список "преступлений против Украины", а скандальный шоумен Мухарский заявил, что "вынужденно покинул Украину".
Сначала артист в одном только нижнем белье направляется из автомобиля к главному входу в суд. При входе в суд Антон Мухарский снимает белье и прикрывается листом бумаги с надписью "Петренко – эй, Услышь родителей!".
Сначала артист в одном только нижнем белье направляется из автомобиля к главному входу в суд. При входе в суд Антон Мухарский снимает белье и прикрывается листом бумаги с надписью "Петренко – эй, Услышь родителей!".