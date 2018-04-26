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    У мэра Одессы не получилось провести заседание на украинском языке

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    Решение мэра Одессы было связано с повесткой заседания, в ходе которого рассматривались два проекта решения, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Официальный сайт Геннадия Труханова

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Городской голова Одессы Геннадий Труханов впервые попытался провести заседание горсовета на украинском языке, однако вскоре перешел на русский, пишет местное издание "Думская".

    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН
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    Решение главы города было связано с повесткой заседания, в ходе которого рассматривались два проекта решения, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке. Отмечается, что депутаты отклонили обе инициативы.

    Издание "Таймер" сообщает, что мэра поддержали ряд депутатов. Так, представители партий "Самопомич" и "Доверяй делам" использовали только украинский язык, в то время как депутаты от "Оппозиционного блока" говорили на русском языке, как и раньше. При этом сам Труханов периодически "помогал" себе русскими словами.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных посредством оффшорной корпорации Rubicon Group, компании которой находилась под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.

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