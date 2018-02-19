Прокуратура просит суд снять Труханова с должности мэра Одессы

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины просит суд отстранить от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в хищении средств из местного бюджета, передает в понедельник интернет-издание "Украинская правда".

"В Соломенский райсуд Киева поступило ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы", — говорится в сообщении.

По данным издания, дата рассмотрения ходатайства еще не определена.

Ранее Соломенский суд Киева принял решение выпустить Труханова под поручительство народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. Националное антикоррупционное бюро обвиняет городского голову в хищении бюджетных средств. Кроме Труханова, под следствием его заместитель Павел Вугельман и еще несколько чиновников мэрии.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен. Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО в Донбассе.