Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Вместо Саакашвили в стране будут готовить другого лидера оппозиции, скорее всего – Анатолия Гриценко; Запад не дал Украине выдать Саакашвили Грузии; дело Труханова – попытка повлиять на Одессу, где во многом будут решаться судьба выборов; власти Польши и Венгрии используют Украину как удобного партнера для битья.

Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

Замена лидера

Одной из самых ярких тем недели стало выдворение из Украины, реадмиссия в Польшу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Впрочем, сам политик неоднократно говорил о такой возможности и такой шаг был самым логичным после решения суда, который отказал Саакашвили в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Сторонники Саакашвили считают, что выдворение политика произошло по личному указанию президента Порошенко, который таким образом "избавился от политического оппонента".

Депортация Саакашвили была ожидаема, рассказал директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко: все понимали, что с момента, когда Саакашвили перешел границу в начале сентября 2017 года, с тех пор обсуждался вопрос, когда же обратно и куда обратно.

"Реально все чудесно понимали, что согласно законодательству Саакашвили необходимо было отправить Польше. … Можно было бы провести более интеллигентно сам процесс, без спецэффектов, в данной ситуации много претензий к исполнителям", – отметил политолог.

Впрочем, продолжил он, очевидно, что протестные акции не разойдутся и кто-то попытается подхватить знамя Саакашвили – и скорее всего будут на эту роль выдвигать Анатолия Гриценко.

"У него очень неплохие связи в Вашингтоне. Из Гриценко можно лепить некий образ политика с сильной рукой: полковник в отставке, интеллектуал. Есть целый ряд ресурсов, которые аффилированы с Гриценко: антикоррупционеры, "Автомайдан". Будут пытаться лепить некого нового лидера оппозиции", – спрогнозировал Бондаренко.

Конец "украинской" истории?

В целом же депортация Саакашвили стала возможна только после того, что Порошенко получил гарантии от Брюсселя и Вашингтона, что никаких последствий для украинских властей не последует, уверен эксперт. И действительно, шумной реакции на Западе не было, а украинская оппозиция лишь показала свою слабость.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что завершились три процесса, благодаря чему стала возможна высылка экс-президента Грузии.

Первое: Саакашвили потерял юридические зацепки для нахождения в Украине. Второе: провалился процесс переговоров между Саакашвили и властью, очевидно, стороны пытались договориться, но не смогли. Третье: параллельно Украина вела переговоры с западными партнерами, и следствием этих переговоров является отсутствие экстрадиции Саакашвили в Грузию, где он сразу же попал бы в тюрьму.

Уголовные дела – зависли

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков напомнил, что украинское гражданство Саакашвили предоставлялось сомнительно с юридической точки зрения, но тогда это никого не смущало.

"Остался открытым вопрос, что будет дальше с теми уголовными производствами, которые открыты в отношении Саакашвили в Украине" – сказал политолог, добавив, что, скорее всего, в ближайшем будущем в Украину экс-президент Грузии не вернется.

Теоретически, после депортации Саакашвили может произойти создание "дублера", другого лидера протестов, но такой проект вряд ли будет эффективен.

"Потому что в оппозиционных силах, если мы не берем Тимошенко, нет такого харизматичного лидера", – уверен Разумков.

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Досрочные выборы – решает Порошенко

Обсудили эксперты и вероятность досрочных выборов – в первую очередь, в Верховную Раду. Кость Бондаренко считает, что есть ряд данных, которые говорят о том, что выборы могут пройти даже в этом году.

"Задержание Труханова, практически это один из признаков того, что выборы приближаются и президенту нужна зачистка кадров среди мэров, чтобы либо сделать их послушными, либо заменить их на послушных мэров. Потому что это один из ресурсов, которые могут сделать эти выборы. Второй момент – создание штабов. В регионах сейчас активно разворачиваются предвыборные штабы, в том числе политических сил, которые входят в коалицию", – сообщил политолог.

Также, добавил он, во властных кабинетах ходят слухи, что выборы назначат на 10 августа 2018 года.

"В ближайшие месяц-два мы будем понимать, реален ли сценарий досрочных выборов. Я не особо верю в досрочные выборы, потому что это убьет и без того слабый рейтинг президента. Я не особо верю, что в случае досрочных выборов БПП сможет набрать серьезный вариант, который позволит консолидировать власть в руках действующей коалиции", – озвучил свое мнение Дмитрий Разумков.

Важно, что в сегодняшних условиях в случае досрочных выборов хорошие результаты покажет оппозиция.

"Письмо от западных партнеров украинским коррупционерам"

Есть даже конкретная дата, до которой могут пройти выборы в 2018 году – до 27 октября, отметил Руслан Бортник: позже Конституция запрещает распускать парламент в последний год его полномочий.

"К досрочным выборам президента подталкивают два фактора. Окружение президента – первый. Оно хочет парламентских выборов раньше, чем президентских. Поскольку существует огромная опасность и вероятность того, что Петр Алексеевич проиграет президентские выборы. … Значит, нельзя будет использовать админресурс и уйдет вся команда. А пока есть возможность закрепить политсилу в парламенте, в регионах, а затем уже торговаться с новым президентом и правительством", – заявил эксперт.

Второе – власти электорально выгодно проводить парламентские выборы раньше или в один день с президентскими, потому что самый высокий рейтинг Порошенко был в 2014 году, когда он распустил парламент. Спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.

"Но в случае поражения на парламентских выборах или неубедительной победы Порошенко понимает, что ему ничего не светит на президентских", – подчеркнул Бортник.

При этом оппозиции выгодны именно плановые выборы, в 2019 году, потому что чем дальше, тем ниже будут рейтинги власти.

Параллельно с борьбой в центре борются и за регионы, уверен политолог: и ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является сегодня электоральным центром всего Юга: "юг Украины во многом будет определять результаты выборов – и президентских, и парламентских".

УНИАН Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018

"Но ситуация с Трухановым – письмо от западных партнеров президенту Порошенко, что дальше так нельзя и старые методы управления уже не проходят. Это определенные черные метки, что мы это видим и вас накажем. Когда создадим антикоррупционный суд и эти дела туда попадут. … Это еще одна демонстрация кризиса между коррумированным окружением президента и западными партнерами", – сообщил эксперт.

Венгрия и Польша нашли слабого

На неделе обострилось противостояние Украины с Венгрией и Польшей. Кость Бондаренко призывает не смешивать эти две истории, поскольку у каждой из этих стран – "свои поводы ущипнуть Украину".

"В апреле – парламентские выборы в Венгрии, правящая партия во главе с Виктором Орбаном хочет продемонстрировать, что она является руководящей, направляющей политической силой в Венгрии. … Они пытаются показать, что они выразители позиции венгров даже за рубежом", – отметил политолог.

Кроме этого, венгерским властям необходима позитивная история, а ее можно организовать за счет слабых – например, Украины, в которой находится третья по величине венгерская диаспора.

"А тем более, Украина сама дала повод законом об образовании. И Венгрия пытается поставить на место Украину. И ставит", – сказал Бондаренко.

В Польше – другая ситуация, разъясняет эксперт. Пока у поляков есть исторические претензии, но определены они тем, что в Польше при власти находится зеркальное отражение нынешней украинской власти: "и там, и там – правые популисты".

"Понятны заявления, которые делаются относительно Украины. Непонятно только, почему Украина так реагирует на это. Почему Украина занимает позицию "дурак – сам дурак". Вместо того чтобы признать некоторые моменты, сказать, что в нашей истории были нелицеприятные моменты, да, действительно, это та история, которой мы должны стыдиться. И, соответственно, создавать новую историю, творить новую действительность, которая была бы противоположностью тому, что происходило во времена Хмельницкого или в 1943 году на Волыни, у нас пытаются перекладывать вину на других, говорить, что это не мы… Я думаю, что это тупиковая позиция для Украины. И если Украина действительно видит свое будущее в Европе, она должна согласовать свое прошлое с Европой", – заявил политолог.

А Руслан Бортник отметил, что Венгрия очень болезненно бьет по украинским властям – не давая им возможности пиарится на теме мифического вступления в НАТО и ЕС.

"Возможен поворот к РФ и переворот сознания общества"

Интересно, по мнению Бортника проанализировал еще ряд важных тем недели. Интересно, по мнению эксперта, прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и украинского главы государства.

"Говорили якобы о "Минске", освобождении заключенных, но говорили 4 часа. Думаю, что комплекс вопросов был намного шире. На фоне нарастающей нынешней изоляции от Запада Украины нельзя исключить того, что президент Украины и его команда вентилируют возможность восстановления номинальных отношений с РФ хотя бы по грузинскому сценарию. Когда экономика живет своей жизнью, а политика остается в законсервированном положении без дальнейшей эскалации. И я думаю, о перспективах 2019 года и говорили президенты", – сказал политолог, добавив, что экономические отношения между странами растут.

Тем временем суд над Януковичем превратился в суд над Турчиновым, Аваковым, считает эксперт: общество уже не уверено в вине Януковича и правоте новой власти, которая была сформирована после Майдана.