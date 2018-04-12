Суд продлил запрет выезда за границу мэру Одессы

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева продлил запрет выезда за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в хищении средств из местного бюджета, но разрешил ему свободно передвигаться по Украине, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката мэра Андрея Лысака.

Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной Рады.

"Суд разрешил ему свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать Одессу, но оставил обязательство сдать загранпаспорт", — сказал Лысак. Он отметил, что запрет на выезд за границу продлили до 12 июня.

По его словам, суд постановил вернуть мэру изъятый паспорт гражданина Украины.

По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.