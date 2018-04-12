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    Суд продлил запрет выезда за границу мэру Одессы

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (74)

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    Суд разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову свободно передвигаться по Украине - без уведомления правоохранителей покидать Одессу, - но оставил обязательство сдать загранпаспорт, сообщил адвокат политика Андрей Лысак.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева продлил запрет выезда за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в хищении средств из местного бюджета, но разрешил ему свободно передвигаться по Украине, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на адвоката мэра Андрея Лысака.

    Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной Рады.

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    "Суд разрешил ему свободно передвигаться по Украине, то есть без уведомления правоохранителей покидать Одессу, но оставил обязательство сдать загранпаспорт", — сказал Лысак. Он отметил, что запрет на выезд за границу продлили до 12 июня.

    По его словам, суд постановил вернуть мэру изъятый паспорт гражданина Украины.

    По данным Национального антикоррупционного бюро, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.

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