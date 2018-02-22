Отстранение Труханова. Под суд в Киеве стянули полицию и Нацгвардию

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя соответственно проходит в Соломенском райсуде Киева под усиленной охраной.

Под зданием суда находятся десятки сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

ukrinform.ru Охрана Соломенского райсуда Киева, где проходит заседание по делу об отстранении Геннадия Труханова от обязанностей мэра Одессы

Как пишет Укринформ, представители одесской организации "Калина" и других структур прибыли для участия в акции протеста за отстранение Геннадия Труханова от выполнения служебных обязанностей на время досудебного следствия.

Экс-лидер одесской областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил, что на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".

Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.