Антитрухановский протест под Соломенским судом

Рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя проходит в Соломенском райсуде Киева.

Экс-лидер одесской областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил, что на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".

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Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.