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    Фотоленты

    Антитрухановский протест под Соломенским судом

    Тема:

    Суд отпустил Труханова, радикалы против (67)

    (обновлено: )15301
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Митинг одесских активистов под Соломенским судом, где проходит судебное заседание по делу Труханова
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

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    Рассмотрение ходатайства об отстранении Геннадия Труханова и Павла Вугельмана от обязанностей городского головы Одессы и его заместителя проходит в Соломенском райсуде Киева.

    Экс-лидер одесской областной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил, что на суд по делу Труханова поехал автобус с одесситами, "которых достал произвол правящего в городе синдиката". Он также добавил, что автобус "сопровождало несколько бусов с титушками".

    Читайте также: Тренд дня, допрос Порошенко: "я тут мимо проходил"

    Ранее Шевченковский суд отказался арестовывать подозреваемого в хищении госсредств мэра Одессы Геннадия Труханова. После заседания у здания суда произошли столкновения между активистами и полицейскими, в ходе которых один правоохранитель был ранен из огнестрельного оружия. Полиция задержала трех человек после стычек, в том числе подозреваемого в нападении на полицейского.

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