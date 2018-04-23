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    В Лондоне обнаружили недвижимость компании, принадлежавшей Труханову - СМИ

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    (обновлено: )22210
    По информации СМИ, в Лондоне обнаружили восемь объектов недвижимости, приобретенных посредством оффшорной корпорации Rubicon Group, которая находилась под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Геннадий Труханов/Facebook

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных посредством оффшорной корпорации Rubicon Group, компании которой находилась под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает в расследовании ВВС.

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    Сообщается, корпорация зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Установлено, что Rubicon Group связывают с так называемой "Одесской нефтяной мафией".

    Документы архива Paradise papers указывают на то, что ряд компаний Rubicon Group находились под контролем Труханова. Transparency International призывает Национальное агентство по расследованию уголовных дел в Великобритании расследовать происхождение средств, за которые были приобретены лондонские активы этой оффшорной компании.

    Ранее сообщалось, что Труханов является фигурантом одного из производств Национального антикоррупционного бюро Украины. При этом он отрицает любые правонарушения со своей стороны.

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