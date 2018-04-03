Холодницкий о связи с Трухановым: ни разу с ним не общался

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ни разу не общался с городским головой Одессы Геннадием Трухановым. Об этом руководитель САП заявил журналистам перед началом допроса в ГПУ, передает "Укринформ".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобу на Холодницкого из-за совершения им дисциплинарных проступков, просил рассмотреть вопрос о его увольнении. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Холодницкого, в рамках которого его подозревают в "сливе информации о готовящихся обысках" и "давлении на должностных лиц для принятия ими определенных решений".

"Меня сейчас упрекают, что, оказывается, что дело одесского головы Труханова я вынуждаю быстрее закончить. Я с Трухановым ни разу даже не общался вживую, ни по телефону, или каким-либо другим образом, ни с кем из тех фигурантов, которым подписаны подозрения", — сказал Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник 30 марта заявил, что расследование в отношении Холодницкого инициировали после подтверждения информации о препятствии руководства САП расследованию дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.



Также Холодницкий сообщил, что намерен просить об отстранении от должности на время проведения проверки своей деятельности.

"Будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения дисциплинарного производства. Не боюсь и наоборот буду сам ходатайствовать об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу как комиссии, так и своих подчиненных прокуроров", — заявил Холодницкий.

Он добавил, что против него возбуждено уголовное дело за "разглашение данных досудебного следствия".

САП заработала в 2015 году как самостоятельное структурное подразделение в составе Генпрокуратуры, ведомство создавалось в рамках программы по усилению борьбы с коррупцией. По закону, главу САП назначает и увольняет генпрокурор Украины на основании вывода КДКП. Холодницкий был назначен на должность главы САП в декабре 2014 года.