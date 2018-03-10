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    Вадим Новинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 157
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    Вадим Новинский
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде с нарушениями - Новинский
    19:02 03.03.2018
    241Политический кризис: страна в тупике
    признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
    Вадим Новинский
    Новинский о "бандеровском" законе: плохо, что националисты поднимают волну
    23:15 07.02.2018
    990Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам народного депутата от "Оппозиционного блока", в сложившейся ситуации необходим открытый диалог с польской стороной, а то, что "наши националисты поднимают эту волну, - это плохо".
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    Тренд дня: "резолюция ПАСЕ - международная обструкция украинских законов"
    13:20 24.01.2018
    1732Резолюция ПАСЕ по Украине
    После голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы по резолюции "о гуманитарных последствиях войны в Украине" экспертные мнения о последствиях документа разделились.
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    "Оппоблок": Порошенко должен ветировать закон по Донбассу
    18:45 18.01.2018
    987Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению народного депутата Вадима Новинского, президент должен ветировать закон как противоречащий Конституции и интересам Украины и, наконец, перейти к реализации минских соглашений.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Итоги года в зеркале рейтинга топ-100 влиятельных украинцев
    11:40 30.12.2017
    1220Украина 2018: новые испытания
    Журнал "Корреспондент" составил рейтинг наиболее влиятельных украинцев за 2017 год. Через призму данного рейтинга можно подвести определенные итоги уходящего года, равно как и очертить определенные тенденции последних лет.
    Денежные купюры гривны Украины
    Большая украинская олигархическая игра на уничтожение
    18:54 25.12.2017
    3170
    В текущем году существенно улучшили свое состояние те олигархи, в чью сферу интересов входит горно-металлургический комплекс.
    Вадим Новинский о законе об образовании. Видео
    Новинский о правах русскоязычных граждан и развитии украинского языка 
    23:35 15.12.2017
    962Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Член парламентской фракции отметил, что право граждан заключается в том, чтобы изучать государственный язык в том объеме, в котором они хотят это делать.
    Вадим Новинский и Юрий Луценко в здании Верховной Рады
    Луценко сообщил новые подробности по делу Вадима Новинского
    14:09 06.12.2017
    240Дело Новинского. Прикосновенен
    По словам генерального прокурора Украины, по делу Новинского ожидается проведение еще одной экспертизы, после чего дело будет направлено в суд.
    Вадим Новинский об УПЦ. Видео
    Новинский о расколе в УПЦ 
    02:50 02.12.2017
    1757Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский убежден, что Украина сегодня очень остро ощущает последствия "раскола" в Украинской православной церкви, "который был проведен 25 лет назад".
    Доллары и гривны
    Deutsche Welle: сколько заработали и потеряли украинские олигархи
    19:58 02.11.2017
    584
    Блокада, национализация и спад экономики страны почти не повлияли на уровень состояния самых богатых украинцев, пишут мировые СМИ. Как олигархам удается преумножать свои доходы?
    Вадим Новинский о конфликте в Донбассе. Видео
    Новинский о поддержке РФ и Западом разных сторон конфликта в Донбассе 
    03:53 24.10.2017
    1246Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Валим Новинский убежден, что на стороне конфликта в Донбассе, которую поддерживает Россия, нет террористов.
    Вадим Новинский
    Минские соглашения, прощайте. Новинский о законах Порошенко
    18:07 05.10.2017
    1835Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению народного депутата Вадима Новинского, предложенные Администрацией президента законопроекты о реинтеграции Донбасса фактически являются заморозкой конфликта и продолжением боевых действий.
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    "Оппоблок" требует на три года продлить особый статус для Донбасса
    14:29 05.10.2017
    264Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Депутат "Оппоблока" Вадим Новинский отметил, что его политсила не поддержит законопроект о реинтеграции Донбасса, так как этот документ об "отторжении отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    Новинский создает свою оппозиционную платформу
    15:30 03.10.2017
    276Политикум: ты мне кум или не кум?
    Депутат принял такое решение из-за несогласия с "Оппозиционным блоком" по его голосованию за судебную реформу: "Я высказываю несогласие с действиями части народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок", с руководством нашей фракции".
    Вадим Новинский
    Нардеп о законопроекте по реинтеграции Донбасса. Мира не принесет
    15:21 03.10.2017
    382
    По мнению Вадима Новинского, закон о реинтеграции Донбасса идет вразрез с конституцией Украины и не сможет обеспечить мир в стране.
    Вадим Новинский
    РФ вооружит ополченцев, если США предоставят оружие Киеву - Новинский
    00:18 22.09.2017
    686Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что "если будет поставляться техника со стороны США, значит, параллельно будет поставляться техника другой стороне".
    Вадим Новинский
    Новинский о референдуме по НАТО: надо восстановить целостность страны
    04:51 08.09.2017
    434Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Член парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский отметил, что "никто в НАТО нас не ждет", несмотря на заявления первых лиц ЕС и Альянса.
    Вадим Новинский
    Реинтеграция Донбасса. Новинский назвал условия голосования "Оппоблока"
    23:30 29.08.2017
    2357Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Вадим Новинский подчеркнул: подтверждать, что Донбасс - это Украина, необходимости нет, а вот чтобы восстановить территориальную целостность и государственное управление на этих территориях, необходимо сделать все возможное.
    Черноморский судостроительный завод
    Черноморский судостроительный завод: один в поле воин
    13:15 26.08.2017
    2268
    Несмотря на то, что известное на весь мир николаевское судостроение переживает не лучшие времена в своей истории, Черноморский судостроительный завод вопреки обстоятельствам продолжает держать марку.
    Вадим Новинский
    Новинский внес большую часть залога за Добкина, осталось еще 20 млн грн
    22:21 18.07.2017
    241Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам нардепа-оппозиционера, залог в размере 50 млн грн ему помогают вносить "товарищи, у которых есть финансовая возможность".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Вадим Новинский
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде с нарушениями - Новинский
    19:02 03.03.2018
    241
    признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
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