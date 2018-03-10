признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
Журнал "Корреспондент" составил рейтинг наиболее влиятельных украинцев за 2017 год. Через призму данного рейтинга можно подвести определенные итоги уходящего года, равно как и очертить определенные тенденции последних лет.
Член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский убежден, что Украина сегодня очень остро ощущает последствия "раскола" в Украинской православной церкви, "который был проведен 25 лет назад".
Депутат принял такое решение из-за несогласия с "Оппозиционным блоком" по его голосованию за судебную реформу: "Я высказываю несогласие с действиями части народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок", с руководством нашей фракции".
Вадим Новинский подчеркнул: подтверждать, что Донбасс - это Украина, необходимости нет, а вот чтобы восстановить территориальную целостность и государственное управление на этих территориях, необходимо сделать все возможное.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
Верховная Рада Украины по представлению Генпрокуратуры частично лишила неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности.
Парламент Украины по представлению Генпрокуратуры частично лишил неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности.
Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала во вторник в Нью-Йорке вместе со своим мужем экс-президентом Биллом Клинтоном. Ее соперник - кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп - также проголосовал.
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Трудового кодекса Украины. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов. Профсоюзы провели акцию протеста против нового Трудового кодекса.
Член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский убежден, что Украина сегодня очень остро ощущает последствия "раскола" в Украинской православной церкви, "который был проведен 25 лет назад".
По словам политолога Руслана Бортника, не Новинский является целью – "если бы он был целью, к нему бы предъявлялись претензии экономического характера: это олигарх, человек со своей историей в банковском, экономическом секторе".
Парламент Украины по представлению Генпрокуратуры частично лишил неприкосновенности депутата от партии "Оппозиционный блок" Вадима Новинского, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности.
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады повторно рассматривает представление ГПУ о предоставлении парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Вадима Новинского. Луценко и нардеп вступили в перепалку.
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский прибыл в Киев. В пятницу он улетел на Афон и обещал вернуться в понедельник, но отложил возвращение на один день. Во вторник нардеп заявил журналистам, что "у него крепкие нервы".
В четверг у трибуны парламента произошла очередная потасовка в ходе обсуждения кандидатур нового спикера. Потасовка началась в ходе выступления нардепа "Оппозиционный блок" Сергея Долженкова - к трибуне подбежал внефракционный депутат Андрей Денисенко и потребовал извинений.
Верховная Рада частично лишила неприкосновенности депутата от "Оппоблока" Вадима Новинского, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Решение поддержали 228 парламентариев. Итоги голосования - в инфографике РИА Новости Украина.