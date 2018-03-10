939

Свою позицию многолетний глава города Виктор Хмельнюк объяснил тем, что "мэр один в поле не воин".По его мнению, если в горсовет пройдут БПП, от которой он баллотируется, и "Оппоблок", то горсовет будет - "люкс-ракета".