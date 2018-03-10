В БПП сообщили, что фракция на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность председатель Национального банка Украины Якова Смолий.
По информации главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, почти два десятка министерств, структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, но ни одно не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.
Как заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием, "в статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта".
Самый простой способ борьбы с клеветой – это суд, однако проблема в том, что суды в Украине не работают. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
Инцидент произошел на парковке возле магазина "Эпицентр" в Херсоне. Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский утверждает, что он просто не успел перепарковать авто, а изображение инвалидной коляски назвал граффити.
В последний момент перед выборами самым рейтинговым кандидатам настоятельно, от греха подальше, рекомендуют идти под "торговой маркой" БПП. Рискующих отказаться немного, раскрывает секрет побед президентской партии Андрей Портнов.
Нардепы от пропрезидентской фракции в один голос называют новогодний корпоратив в центре Киева "типичной встречей", на которой также присутствовали президент, премьер, несколько министров, генеральный прокурор и столичный мэр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, почти два десятка министерств, структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, но ни одно не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.
В БПП сообщили, что фракция на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность председатель Национального банка Украины Якова Смолий.
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.
Народные депутаты от БПП и "Народного фронта" заблокировали парламентскую трибуну, чтобы этого не сделала Радикальная партия Олега Ляшко. Спикер Андрей Парубий зачитал все-таки заявления нардепов- бойцов АТО, о том, что блокирование Рады в военное время - это преступление.
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна спровоцировал потасовку в парламенте во время часа вопросов к правительству. Нардеп в ходе выступления премьера подошел к трибуне, вручил Яценюку букет красных роз, после чего обхватил премьера руками сзади и вынес с трибуны.
В начале ноября действующие главы "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" одержали победу по результатам прошедшего голосования, сообщили в ЦИК самопровозглашенных "народных республик".
В интернете появилось видео процесса подкупа избирателей представителями одного из кандидатов на пост главы Таировской ОТГ. На видео агитаторы от одного из кандидатов разносят по пригороду Одессы листовки, к которым прилагают конверты с 500 гривнами.
По словам политолога, кандидата политических наук Кирилла Молчанова, сделав все выводы власть придет к заключению, что категорически не нужно отказываться от мажоритарной системы на предстоящих парламентских выборах.
По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, представители "Народного фронта" не спроста начали раскручивать тему отставки главы Генштаба Муженко в связи с пожаром на складах боеприпасов под Винницей.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что договор о займе денег у руководителя издания "Украинская правда" Елены Притулы передаст в НАБУ, но не обнародует, чтобы избежать длительных обсуждений.
Замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил журналистам, что Рада должна в ближайшие два дня проголосовать за новый состав Кабмина, если до конца недели правительство не будет избрано, нужно провести перевыборы в парламент.
Фракция "Блока Петра Порошенко" не будет отзывать голоса под коалиционным соглашением, заявил лидер фракции БПП Юрий Луценко в комментарии журналистам после заседания фракции с участием президента Украины Петра Порошенко.
Лидер фракции БПП Юрий Луценко отметил, что "несмотря на бодрые заверения премьер-министра о том, что они будут работать "один за всех и все за одного", пришли и уйдут одной командой, эту команду придется менять".
Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что премьер-министр Арсений Яценюк не имеет голосов для принятия законов в Раде из-за позиции "Радикальной партии" по отношению к деятельности правительства.
Народные депутаты от фракциии "Блок Петра Порошенко" перессорились из своего Игоря Кононенко во время заседания фракции, на котором решалось принимать ли его отставку из-за конфликта с министром экономического развития Айварасом Абромавичусом.
Алексей Гончаренко заявил, что закончил Одесский государственный медицинский университет с отличием и имел медицинскую практику 12 лет назад. По его словам, у него есть достаточный потенциал для того, чтобы возглавить Минздрав.
Президент Украины Петр Порошенко, выступая во время форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", заявил, что Украина, несмотря на ситуацию в Донбассе, достигла макроэкономической стабилизации.
Свою позицию многолетний глава города Виктор Хмельнюк объяснил тем, что "мэр один в поле не воин".По его мнению, если в горсовет пройдут БПП, от которой он баллотируется, и "Оппоблок", то горсовет будет - "люкс-ракета".
В Мариуполе разгорелся скандал в руководстве местной ячейки Блока Петра Порошенко, бывший руководитель которой считает, что на местных выборах город "продадут" партнеру Рината Ахметова Юрию Тернавскому, который был зятем покойного владельца ММК им. Ильича Владимира Бойко.
Объединение "Блока Петра Порошенко", "УДАРа" Виталия Кличко, и возможно, "Народного фронта" Арсения Яценюка — это попытка спасти систему нынешней власти от развала, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко сообщил, что генеральному прокурору Виталию Яреме необходимо дать еще несколько месяцев для работы на своем посту, чтобы оценить эффективность его деятельности.
За последние четыре года "Блок Петра Порошенко" уже покинули 37 парламентариев. По словам экспертов, все это происходит на фоне негласного внутреннего раскола в БПП. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил своей администрации дать оценку высказываниям губернатора Днепропетровской области, бизнесмена Игоря Коломойского в адрес журналистов для вынесения взыскания.