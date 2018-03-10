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    Блок Петра Порошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 813
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    • Самые читаемые
    Ирина Геращенко
    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент
    10:02 27.02.2018
    709Политический кризис: страна в тупике
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    БПП поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
    20:08 26.02.2018
    56
    В БПП сообщили, что фракция на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность председатель Национального банка Украины Якова Смолий.
    Заседание фракции БПП без света
    На заседании фракции БПП пропал свет
    18:12 26.02.2018
    86
    Электричество исчезло во время заседания пропрезидентской фракции БПП, когда с докладом выступал Андрей Рева. В комментариях шутят, что это "внедрение новейшей технологии энергосбережения".
    Артур Герасимов
    В БПП знают, как решить проблемы ветеранов войны в Украине
    16:14 26.02.2018
    128Политический кризис: страна в тупике
    По информации главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, почти два десятка министерств, структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, но ни одно не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    БПП припомнят поручительство за Труханова - политолог
    04:27 16.02.2018
    359Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Политолог Александр Антонюк в эфире "ГС" отметил, что в истории большинства политических сил в Украине есть факты, за которые их можно было бы упрекнуть.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов пригрозил Лещенко судом за "провокационные обвинения"
    13:22 14.02.2018
    569
    Пресс-служба Александра Турчинова потребовала от нардепа опровергнуть "провокационные обвинения", иначе секретарь СНБО будет судиться.
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры
    12:54 12.02.2018
    247
    Эксперт Дмитрий Разумков уверен, что коалиционные фракции не договорятся об объединении, а в ходе переговоров каждый будет тянуть одеяло на себя.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Фракцию БПП покинули два нардепа
    13:35 06.02.2018
    277
    Сообщается, что после ухода Павла Кишкаря и Виктора Кривенко количество членов фракции сократилась со 138 до 136.
    Съезд пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    БПП: польский закон о запрете "бандеровской идеологии" оскверняет историю
    17:18 02.02.2018
    378Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В пропрезидентской партии видят в решении польского Сейма угрозу для украинцев, работающих в Польше, и считают, что принятый в Польше закон несет угрозу отношениям Украины с этой страной.
    Владимир Арьев
    Принятый Варшавой закон противоречит интересам самой Польши - Арьев
    18:53 01.02.2018
    244
    Депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что необходимо провести консультации на уровне президентов Украины и Польши.
    Иван Винник. Архивное фото
    Закон по Донбассу позволит ввести новые санкции против РФ - депутат
    14:12 18.01.2018
    293Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам народного депутата от БПП Ивана Винника, закон позволит Украине расширять и применять новые санкции против Российской Федерации.
    Рада Украины. Архивное фото
    Есть "Минск" или нет? Нардеп от БПП запутался в законе о реинтеграции
    12:59 18.01.2018
    697Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник с трибуны Рады перед голосованием, "в статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта".
    Валерий Гончарук
    Украине не стоит изобретать велосипед для борьбы с фейком – политолог
    01:55 16.01.2018
    115
    Самый простой способ борьбы с клеветой – это суд, однако проблема в том, что суды в Украине не работают. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Журналисты возвели под Львовской ОГА баррикаду из газет
    Спиридонов: закон о борьбе с фейками обернется цензурой СМИ
    18:55 15.01.2018
    222
    Уже сейчас любое украинское СМИ знает, что к нему могут нагрянуть силовики, из-за чего нередко включается самоцензура. Теперь же цензура может стать и внешней, считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Депутат Одесского областного совета от БПП Олег Бабенко
    Одесский депутат БПП отверг обвинения в даче взятки в полмиллиона долларов
    13:26 13.01.2018
    220Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Олег Бабенко заявил, что информация от НАБУ - "мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований". Депутат требует предъявить доказательства его вины.
    Народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский
    Нардеп от БПП угодил в скандал из-за парковки на месте для инвалидов
    01:42 04.01.2018
    373
    Инцидент произошел на парковке возле магазина "Эпицентр" в Херсоне. Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский утверждает, что он просто не успел перепарковать авто, а изображение инвалидной коляски назвал граффити.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Портнов: Порошенко, умноженный на ноль... шансов
    09:46 27.12.2017
    2425Украина 2018: новые испытания
    В последний момент перед выборами самым рейтинговым кандидатам настоятельно, от греха подальше, рекомендуют идти под "торговой маркой" БПП. Рискующих отказаться немного, раскрывает секрет побед президентской партии Андрей Портнов.
    Гости съезжаются на корпоратив фракции БПП
    Корпоратив БПП: формальное общение без "терок" и шуточки Луценко
    00:17 22.12.2017
    557
    Нардепы от пропрезидентской фракции в один голос называют новогодний корпоратив в центре Киева "типичной встречей", на которой также присутствовали президент, премьер, несколько министров, генеральный прокурор и столичный мэр.
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Два нардепа покинули фракцию Порошенко в Раде - СМИ
    18:32 21.12.2017
    428
    Сообщается, что президентскую фракцию "Блок Петра Порошенко" в Раде покинули парламентарии Виктор Кривенко и Павел Кишкарь.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Михаил Саакашвили в аэропорту Амстердама
    Улыбающийся Саакашвили появился в аэропорту Амстердама
    13:07 14.02.2018
    1305
    Народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал, что Михаил Саакашвили пребывал у хорошем настроении и улыбался.
    Ирина Геращенко
    В БПП высказались за проведение внеочередных выборов в парламент
    10:02 27.02.2018
    709
    По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины - это всегда хороший шанс проверить рейтинги.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов пригрозил Лещенко судом за "провокационные обвинения"
    13:22 14.02.2018
    569
    Пресс-служба Александра Турчинова потребовала от нардепа опровергнуть "провокационные обвинения", иначе секретарь СНБО будет судиться.
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    БПП припомнят поручительство за Труханова - политолог
    04:27 16.02.2018
    359
    Политолог Александр Антонюк в эфире "ГС" отметил, что в истории большинства политических сил в Украине есть факты, за которые их можно было бы упрекнуть.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры
    12:54 12.02.2018
    247
    Эксперт Дмитрий Разумков уверен, что коалиционные фракции не договорятся об объединении, а в ходе переговоров каждый будет тянуть одеяло на себя.
    Артур Герасимов
    В БПП знают, как решить проблемы ветеранов войны в Украине
    16:14 26.02.2018
    128
    По информации главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, почти два десятка министерств, структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, но ни одно не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.
    Заседание фракции БПП без света
    На заседании фракции БПП пропал свет
    18:12 26.02.2018
    86
    Электричество исчезло во время заседания пропрезидентской фракции БПП, когда с докладом выступал Андрей Рева. В комментариях шутят, что это "внедрение новейшей технологии энергосбережения".
    Заместитель председателя НБУ Яков Смолий
    БПП поддержит кандидатуру Смолия на пост главы НБУ
    20:08 26.02.2018
    56
    В БПП сообщили, что фракция на вечернем заседании заслушала программу деятельности Национального банка до 2020 года, которую представил кандидат на должность председатель Национального банка Украины Якова Смолий.
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