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    В БПП знают, как решить проблемы ветеранов войны в Украине

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    Политический кризис: страна в тупике (124)

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    По информации главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, почти два десятка министерств, структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, но ни одно не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.
    Артур Герасимов
    УНИАН

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада обратится к Кабмину с предложением создать отдельное министерство по вопросам ветеранов войны, сообщил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

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    "Фракция партии "Блок Петра Порошенко" поддерживает рассмотрение во вторник вопросов социальной защиты военнослужащих. Однако мы считаем, что в перечне этих вопросов обязательно должен быть проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров о создании министерства Украины по делам ветеранов — №7505", — заявил Герасимов на заседании согласительного совета.

    Герасимов отметил, что на сегодняшний день почти два десятка министерств, других государственных структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, однако, ни одно из этих учреждений не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.

    "Считаем, что должен функционировать единственный государственный орган, который будет нести ответственность, подчеркиваю, ответственность за всю работу по социальной защите ветеранов войны, участников АТО", — сказал глава фракции БПП.

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области ветераны АТО получили участки земли на кладбище вместо сельскохозяйственных угодий.

     

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