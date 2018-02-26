В БПП знают, как решить проблемы ветеранов войны в Украине

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада обратится к Кабмину с предложением создать отдельное министерство по вопросам ветеранов войны, сообщил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Фракция партии "Блок Петра Порошенко" поддерживает рассмотрение во вторник вопросов социальной защиты военнослужащих. Однако мы считаем, что в перечне этих вопросов обязательно должен быть проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров о создании министерства Украины по делам ветеранов — №7505", — заявил Герасимов на заседании согласительного совета.

Герасимов отметил, что на сегодняшний день почти два десятка министерств, других государственных структур и ведомств занимаются социальным защитой ветеранов войны, однако, ни одно из этих учреждений не несет ответственности за неудовлетворительное состояние дел в этой сфере.

"Считаем, что должен функционировать единственный государственный орган, который будет нести ответственность, подчеркиваю, ответственность за всю работу по социальной защите ветеранов войны, участников АТО", — сказал глава фракции БПП.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ветераны АТО получили участки земли на кладбище вместо сельскохозяйственных угодий.