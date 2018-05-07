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    Политика

    Националистические партии не имеют шансов попасть в Раду - опрос

    (обновлено: )28751
    В результате опроса социологи подсчитали рейтинги украинских партий. Среди лидеров - "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Радикальная партия" и еще четыре политические силы, которые преодолевают пятипроцентный барьер.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и еще семь партий преодолели бы пятипроцентный проходной барьер в Верховную Раду Украины, если бы парламентские выборы прошли весной, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, обнародованном в понедельник.

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    Очередные парламентские выборы должны состоятся в Украине в октябре 2019 года.

    Согласно результатам опроса, среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за "Батькивщину" готовы проголосовать 14,4% избирателей, за партию экс-главы Минобороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" — 11,5%,  за "Радикальную партию Олега Ляшко" – 11,4% опрошенных, за партию "Блок Петра Порошенко" – 9,9%, за "Оппозиционный блок" и партию "За жизнь" — по 10%, за партию певца Вячеслава Вакарчука – 8,6%, а за партию шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" — 8,4%.

    Наивысший антирейтинг (когда избиратель категорически отбрасывает возможность голосовать за партию) набрали партии "Народный фронт" (78,3%), "Рух новых сил" (72,6%), "Свобода" (69%). Не пользуется популярностью и "Национальный корпус" — антирейтинг 63,2%.

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    Напомним, что по данным социсследования, рейтинг президента Петра Порошенко упал до 12,2%. В случае выхода во второй тур действующий глава государства проиграл бы своим основным конкурентам — Юлии Тимошенко, Олегу Ляшко или Юрию Бойко.

    В опросе КМИС приняли участие 2004 совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 5 по 19 апреля. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

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