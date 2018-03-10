По данным одного из украинских изданий, просьба Александра Шлапака об отставке с должности председателя "ПриватБанка" была удовлетворена 20 июля. Исполнять обязанности главы банка будет Галина Пахачук.
Сообщается, что глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак написал заявление об отставке. Заявление уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании в конце июля.
Национализированный властями Украины "ПриватБанк" будет работать в двух направлениях - на частном рынке, а также оперировать государственными финансами, заявил новый глава правления банка Александр Шлапак.
Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак заверил, что все клиенты финучреждения смогут к концу дня получить полный набор предоставляемых услуг. Первый замглавы НБУ Яков Смолий назвал национализацию банка "уникальным проектом в истории Украины".
Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко, окончательного решения пока нет, но рассматриваются кандидатуры главы комитета Рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной и экс-главы Минфина Александра Шлапака.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".