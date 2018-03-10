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    Александр Шлапак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    ПриватБанк
    Назван новый руководитель "ПриватБанка"
    21:42 20.07.2017
    1308Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По данным одного из украинских изданий, просьба Александра Шлапака об отставке с должности председателя "ПриватБанка" была удовлетворена 20 июля. Исполнять обязанности главы банка будет Галина Пахачук.
    ПриватБанк
    Против экс-руководства "ПриватБанка" открыли дело
    12:12 04.07.2017
    417Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подтвердил факт продолжения переговоров с бывшими собственниками финучреждения относительно реструктуризации кредитного портфеля.
    Александр Шлапак
    Шлапак оставил "ПриватБанк": все версии
    17:43 27.06.2017
    870Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Возможно, что главной причиной внезапного ухода финансиста стали итоги аудиторского отчета компании Ernst&Young (EY), которая подтвердила низкое качество кредитное портфеля "ПриватБанка".
    Александр Шлапак
    Глава правления "ПриватБанка" подал в отставку
    15:07 26.06.2017
    1472
    Сообщается, что глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак написал заявление об отставке. Заявление уже подано Наблюдательному совету банка и может быть рассмотрено на следующем заседании в конце июля.
    Андрей Блинов
    Есть ощущение, что кризис не закончился. Блинов о банковской системе
    15:33 09.02.2017
    466Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Не смотря на показатели роста экономики, инвестиции в реальный сектор и в финансовую систему не наблюдаются, потому что банковский кризис еще не закончился, заявил финансовый эксперт Андрей Блинов.
    Александр Шлапак. Архивное фото
    "ПриватБанк" отмечает прекращение оттока вкладов в гривнах
    05:38 03.02.2017
    855Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава банка Александр Шлапак отметил, что на сегодняшний день наблюдается небольшой отток вкладов в долларах, с начала года банк потерял 95 миллионов долларов.
    Председателя правления ПриватБанка Александр Шлапак
    "ПриватБанк" пока не готов к продаже - Шлапак
    17:19 02.02.2017
    191Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак отметил,что банк не готов к продаже, так как в его портфеле из 300 миллиардов гривен активов 170 миллиардов гривен.
    Александр Шлапак
    "ПриватБанк" будет работать с госфинансами - Шлапак
    12:55 22.12.2016
    205Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Национализированный властями Украины "ПриватБанк" будет работать в двух направлениях - на частном рынке, а также оперировать государственными финансами, заявил новый глава правления банка Александр Шлапак.
    Яков Смолий, Александр Данилюк и Александр Шлапак
    Шлапак и Смолий объявили о снятии всех ограничений для клиентов "ПриватБанка"
    12:25 22.12.2016
    699Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак заверил, что все клиенты финучреждения смогут к концу дня получить полный набор предоставляемых услуг. Первый замглавы НБУ Яков Смолий назвал национализацию банка "уникальным проектом в истории Украины".
    Глава Минфина Украины Александр Шлапак
    Задача по стабилизации "ПриватБанка" выполнена - глава правления Шлапак
    20:50 21.12.2016
    270Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Новый председатель правления национализированного "ПриватБанка" Александр Шлапак отметил, что финучреждение работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений.
    Александр Шлапак
    Александр Шлапак. Справка
    09:31 19.12.2016
    791Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    В девяностые годы Александр Шлапак был заместителем председателя совета КБ "ПриватБанк". В начале нулевых -возглавлял Министерство экономики и Госказначейство.
    Александр Шлапак. Архивное фото
    Шлапак возглавит "ПриватБанк" в связи с национализацией
    01:09 19.12.2016
    1072Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам заместителя председателя правления банка Дмитрия Дубилета, клиенты или сотрудники не почувствуют особой разницы в работе банка. В головном офисе и в отделениях остаются те же профессионалы.
    ПриватБанк
    После национализации "Приватбанк" возглавит экс-министр финансов - СМИ
    22:47 18.12.2016
    2692Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Нынешний председатель правления Александр Дубилет после национализации покинет свой пост. По данным источника, кадровые перестановки уже одобрены всеми заинтересованными лицами в процессе.
    Верховная Рада
    Стало известно, кого рассматривают в Раде на должность главы Минфина
    20:22 11.04.2016
    597Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Леонид Козаченко, окончательного решения пока нет, но рассматриваются кандидатуры главы комитета Рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной и экс-главы Минфина Александра Шлапака.
    Доллары
    Украина выплатила $87,75 млн купонного дохода по еврооблигациям 2012 года
    11:26 01.12.2014
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    Заимствования осуществлялись по ставке 7,8% годовых. По словам министра финансов, Украина в 2014 году должна будет выплатить своим кредиторам порядка 10 миллиардов долларов.
    Александр Шлапак
    Украина вряд ли успеет получить транш МВФ в этом году, признал Шлапак
    16:51 19.11.2014
    168Кризис в экономике Украины
    Глава Минфина Шлапак считает, что шанс на транш МВФ падает из-за медленного формирования коалиции в Раде и нового правительства.
    Александр Шлапак
    Шлапак допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
    12:33 19.11.2014
    220Кризис в экономике Украины
    Министр финансов сообщил, что правительство в настоящее время пересматривает свою политику по отношению к Донецкой и Луганской областям.
    Александр Шлапак
    Шлапак рассказал, при каких обстоятельствах доллар будет стоить 13 грн
    11:52 17.11.2014
    331Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    По словам главы министерства финансов Александра Шлапака, Украина вернется к курсу не выше 13 гривен за доллар, если на рынке не будет паники, а в стране будет стабильная ситуация.
    Гривны
    Минфин назвал виновников обвала гривны
    13:53 08.11.2014
    971Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    Главным виновником обвала гривны министр финансов Украины Александр Шлапак назвал войну. Но, по его словам, Нацбанк и правительство несут в определенной степени также ответственность за это.
    Петр Порошенко
    Порошенко и Юнкер обсудили финансовые механизмы поставок газа из РФ
    04:59 31.10.2014
    1767Переговоры по газу: Украина - РФ
    Украинский лидер и новый председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре обсудили ряд важных вопросов, касающихся как ситуации в Донбассе, так и поставок газа из РФ.
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    19:15 09.03.2018
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