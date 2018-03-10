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    Валерий Пятницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Валерий Пятницкий
    Кабмин уволил Пятницкого с поста замглавы Минэкономразвития
    16:38 17.12.2014
    89Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Пятницкий заявил, что был уволен "в связи со сменой правительства". Решение о его увольнении было принято в среду.
    Флаг ЕС
    Украина в 2015 г приведет техстандарты в соответствие с регламентами ЕС
    16:44 05.12.2014
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    Пятницкий отметил, что "стандарты должны быть гармонизированы и соответствовать общим техническим регламентам".
    Валерий Пятницкий
    Украина намерена снизить долю экспорта товаров из России до 10%
    21:55 10.11.2014
    179Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам и.о. министра экономического развития и торговли Украины Валерия Пятницкого, Украина способна компенсировать собственным производством в производстве автомобилей или бытовой техники.
    Флаги Украины и Евросоюза
    В зоне свободной торговли с ЕС все есть, кроме свободы – эксперт
    06:45 16.10.2014
    959Кризис в экономике Украины
    Украина не сможет продавать много товаров на европейском рынке, так как экономическая часть Ассоциации Украина-ЕС содержит жесткие условия сертификации пищевой продукции.
    Граница Украины с Россией, Архивное фото
    Украина и Россия в битве за рынки сбыта
    19:57 15.10.2014
    3022Новые санкции в отношении России.
    Украина готова "ответить симметрично": ввести санкции против России, которые коснутся порядка 2,5 миллиарда долларов товарооборота, заявил и.о. министра экономического развития и торговли Украины Валерий Пятницкий.
    Валерий Пятницкий
    Пятницкого назначили новым и.о. министра экономики - источник
    16:57 08.10.2014
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    В августе 2014 года Пятницкий был назначен заместителем министра экономического развития и торговли Украины, торговым представителем Украины.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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