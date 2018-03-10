Решение об отмене поправок Минэкономики было принято на совещании, в котором участвовали премьер Владимир Гройсман, посол США Мари Йованович, представители ЕБРР, Всемирного банка, а также руководство "Нафтогаза" и "Укртрансгаза".
Согласно заявлению министра финансов Украины Александра Данилюка о возможных переговорах с Москвой по долгу в три миллиарда долларов, Украина открыта к соглашению во внесудебном порядке, если для него "будут найдены приемлемые основания".
По информации министерства экономики, 12 июля под председательством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоится седьмое заседание неформального министерского диалога Восточного партнерства.
По информации замминистра экономики - торгового представителя Украины Наталии Микольской, украинские товары по состоянию на 16.00 пока спокойно пересекают украинско-российскую границу и границу с Белоруссией.
В 2015 году экспорт украинских товаров и услуг в Евросоюз снизился на четверть. Экономические взаимоотношения Украины с Европой проанализировал председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Согласно информации, обнародованной пресс-службой Минэкономики, индекс производства товаров и услуг в январе 2016 года сократился на 2,8%, начало 2016 года демонстрирует, что процессы рецессии возобновились.
По мнению народного депутата, фигуранты коррупционного скандала с участием министра экономики Айвараса Абромавичуса и первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко должны в равной степени разделить долю ответственности.
По словам главы государства, он раньше поддерживал министра экономического развития и в дальнейшем готов гарантировать ему содействие. Порошенко заявил, что Абромавичус обещал подумать о том, чтобы остаться во главе министерства.
По словам замминистра, за 10 месяцев в министерстве команда Абромавичуса "начала не одну реформу, которые уже идут и которые нельзя остановить". Среди таких реформ Клименко назвала реформу административных услуг.
Политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что публичное заявление Айвараса Абромавичуса об отставке – это достаточно серьезное предостережение президенту Петру Порошенко.
Публичное заявление министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса об отставке – это достаточно серьезное предостережение президенту Петру Порошенко, считает политолог Андрей Золотарев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".