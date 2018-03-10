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    Министерство экономики Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 60
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    Кабинет министров Украины
    В Кабмине сообщили о росте экспорта
    13:04 30.11.2017
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    В Минэкономики сообщили, что за 9 месяцев текущего года экспорт товаров и услуг увеличился на 6 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
    Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области
    Впервые за 5 лет Украина будет участвовать в выставке "Экспо"
    16:41 05.05.2017
    482Украина в тисках энергозависимости
    Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики.
    Наталья Микольская
    Украина проведет переговоры о ЗСТ с Израилем до конца зимы – торгпред
    13:16 27.12.2016
    180
    Как заявила замминистра экономики Украины - торговый представитель Наталия Микольская, раунд консультаций запланирован на конец января-начало февраля.
    Степан Кубив с премьером Молдавии Павлом Филипом
    Кубив обсудил в Кишиневе сотрудничество в энергетике и торговле
    14:37 15.11.2016
    72
    Глава Минэкономики Степан Кубив сообщил, что с премьер-министром республики Молдавия Павлом Филипом обсудил стратегические направления сотрудничества между Украиной и Молдавией.
    Нафтогаз Украины
    Минэкономики отменило правки устава "Нафтогаза" по поводу "Укртрансгаза"
    20:58 19.09.2016
    391Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Решение об отмене поправок Минэкономики было принято на совещании, в котором участвовали премьер Владимир Гройсман, посол США Мари Йованович, представители ЕБРР, Всемирного банка, а также руководство "Нафтогаза" и "Укртрансгаза".
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Данилюк: Украина готова к переговорам с РФ по долгу в $3 млрд
    22:10 12.09.2016
    1478Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Согласно заявлению министра финансов Украины Александра Данилюка о возможных переговорах с Москвой по долгу в три миллиарда долларов, Украина открыта к соглашению во внесудебном порядке, если для него "будут найдены приемлемые основания".
    Министерство экономики Украины
    В Минэкономики оценили потери Украины от торговых ограничений РФ
    21:52 16.08.2016
    1482ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По словам торгпреда Натальи Микольской, за прошедшие пять месяцев текущего года украинский экспорт в РФ сократился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
    Министерство экономики Украины
    Во вторник в Киеве встретятся министры экономики стран "Восточного партнерства"
    00:30 12.07.2016
    196Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По информации министерства экономики, 12 июля под председательством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива состоится седьмое заседание неформального министерского диалога Восточного партнерства.
    Работа таможенного пункта, архивное фото
    Ограничения РФ коснутся 90% экспорта украинских товаров в Казахстан и Киргизию
    20:50 04.07.2016
    1424ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По информации замминистра экономики - торгового представителя Украины Наталии Микольской, в Казахстан по территории РФ идет около 98% украинского экспорта, в Киргизию - 93,9%.
    Наталья Микольская
    Товары, попавшие под ограничения РФ, пока спокойно пересекают границы - торгпред
    20:03 04.07.2016
    223ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По информации замминистра экономики - торгового представителя Украины Наталии Микольской, украинские товары по состоянию на 16.00 пока спокойно пересекают украинско-российскую границу и границу с Белоруссией.
    Юлия Ковалив
    Ковалив отказалась возглавить Минэкономики в новом Кабмине - СМИ
    10:03 13.04.2016
    147Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Юлия Ковалив, занимающая должность первого зама министра экономического развития и торговли Украины, отказалась от предложения возглавить ведомство.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Украина теряет деньги. Почему обвалился экспорт в ЕС
    12:38 31.03.2016
    3243
    В 2015 году экспорт украинских товаров и услуг в Евросоюз снизился на четверть. Экономические взаимоотношения Украины с Европой проанализировал председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
    Вывеска НАК Нафтогаз Украины в Киеве
    Минэкономики подсчитало убыток "Нафтогаза" за 2015 год
    13:53 18.03.2016
    1069
    Заместитель министра экономики Украины Юлия Ковалив отметила, ожидается, что убыток НАК "Нафтогаз" за 2015 год составит 25 миллиардов (936 миллионов долларов).
    Министерство экономики Украины
    Минэкономики ухудшило прогноз роста экономики на первое полугодие
    18:42 04.03.2016
    1341Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Согласно информации, обнародованной пресс-службой Минэкономики, индекс производства товаров и услуг в январе 2016 года сократился на 2,8%, начало 2016 года демонстрирует, что процессы рецессии возобновились.
    Экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета
    Предшественник Абромавичуса на посту министра: позор будет продолжаться
    10:45 08.02.2016
    2321Перезагрузка правительства по-украински
    По мнению бывшего министра экономики и торговли Украины Павла Шереметы, полтора года назад он находился в ситуации, в которой сейчас оказался Айварас Абромавичус.
    Сергей Каплин. Архивное фото
    И Кононенко, и Абромавичус должны сидеть на одних нарах – Каплин
    15:05 04.02.2016
    1177Перезагрузка правительства по-украински
    По мнению народного депутата, фигуранты коррупционного скандала с участием министра экономики Айвараса Абромавичуса и первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко должны в равной степени разделить долю ответственности.
    Петр Порошенко
    Порошенко: Абромавичус должен остаться министром, он обещал подумать
    18:30 03.02.2016
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    По словам главы государства, он раньше поддерживал министра экономического развития и в дальнейшем готов гарантировать ему содействие. Порошенко заявил, что Абромавичус обещал подумать о том, чтобы остаться во главе министерства.
    Заместитель министра экономики Юлия Клименко
    Заместитель Абромавичуса Клименко заявила о намерении уйти в отставку
    17:30 03.02.2016
    950Перезагрузка правительства по-украински
    По словам замминистра, за 10 месяцев в министерстве команда Абромавичуса "начала не одну реформу, которые уже идут и которые нельзя остановить". Среди таких реформ Клименко назвала реформу административных услуг.
    Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Архивное фото
    Эксперт: министры-экспаты не делают опрометчивых заявлений
    15:45 03.02.2016
    300Перезагрузка правительства по-украински
    Политолог, руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что публичное заявление Айвараса Абромавичуса об отставке – это достаточно серьезное предостережение президенту Петру Порошенко.
    Айварас Абромавичус. Архивное фото
    Золотарев: Отставка Абромавичуса – это серьезное предупреждение Порошенко
    15:31 03.02.2016
    1950
    Публичное заявление министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса об отставке – это достаточно серьезное предостережение президенту Петру Порошенко, считает политолог Андрей Золотарев.
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