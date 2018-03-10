НАБУ расследует закупку Государственной пограничной службой за деньги госбюджета бронемашин "Тритон" у завода "Кузница на Рыбальском", основным акционер которого является фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко.
За отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым под суд пойдут нардепы Игорь Кононенко и Александр Грановский, а также глава Национального банка Валерия Гонтарева, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
В парламенте определяли план работы на пленарную неделю. По словам парламентского корреспондента Снежаны Гришиной, со стороны фракций прозвучало много требований по поводу создания временных следственных комиссий.
Восстановленный на должности первого заместителя главы фракции БПП Игорь Кононенко может поспособствовать укреплению дисциплины в президентской политсиле, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.
Игорь Кононенко является одним из самых сильных игроков в команде Петра Порошенко и близким к президенту человеком, отметил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.
В ответе ГПУ на депутатский запрос лидера парламентской фракции БПП Юрия Луценко говорится, что высказывания Абромавичуса относительно незаконного влияния на него со стороны нардепа Кононенко "своего подтверждения не нашли".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".