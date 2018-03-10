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    Игорь Кононенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 108
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    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    НАБУ расследует покупку по завышенным ценам бронемашин у завода Порошенко
    02:38 03.11.2017
    698
    НАБУ расследует закупку Государственной пограничной службой за деньги госбюджета бронемашин "Тритон" у завода "Кузница на Рыбальском", основным акционер которого является фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко.
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    БПП поддержит все представления ГПУ на снятие неприкосновенности
    15:45 23.07.2017
    67
    Первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко заявил, то будут поддержаны все представления Луценко несмотря на партийную принадлежность народных депутатов.
    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым. Видео
    Наливайченко: Кононенко, Грановский и Гонтарева пойдут следом за Насировым 
    00:12 13.03.2017
    3684Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    За отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым под суд пойдут нардепы Игорь Кононенко и Александр Грановский, а также глава Национального банка Валерия Гонтарева, заявил экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
    Светлана Кушнир
    Политэксперт об отравлении Кононенко
    10:24 30.01.2017
    636
    Политический эксперт Светлана Кушнир в эфире "ГС" заявила: законодательство построено таким образом, что заставить Игоря Кононенко свидетельствовать о своем отравлении ртутью не может никто.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Гончаренко сообщил об отравлении Кононенко ртутью
    21:18 27.01.2017
    925Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что "враги не дождутся". Журналист Соня Кошкина предположила, что, "возможно, "привет" передали не самому Игорю Витальевичу, но целому Петру Алексеевичу".
    Уголь
    Как дважды два четыре. Ликбез по углю для народного депутата
    11:46 23.12.2016
    3506
    Надежды украинских чиновников и парламентариев на помощь Запада в решении внутренних проблем создают серьезные риски для функционирования отечественной энергетики.
    Кортеж президента возле здания СБУ в Киеве
    Кортеж Порошенко поздно вечером в среду заезжал в СБУ - СМИ
    03:11 22.12.2016
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    По данным журналиста Михаила Ткача, компанию президенту во время его визита в СБУ составил замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Кононенко: Украина готова отказаться от закупки угля в Донбассе
    21:10 18.12.2016
    2752Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам Игоря Кононенко, сегодня стабилизировался энергетический баланс страны, есть предпосылки и возможность использовать уголь, который добывается на территории Украины.
    Кононенко: Я уверен, что с ПриватБанком все будет хорошо
    Кононенко: с "ПриватБанком" все будет хорошо 
    20:11 18.12.2016
    1749Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Первый заместитель главы депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что с "ПриватБанком" все будет хорошо.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Декларация Кононенко: 77 тыс грн зарплаты и недвижимости на 1,8 млрд
    06:07 30.10.2016
    1680Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Все объекты недвижимости на общую сумму более 1,862 млрд грн, принадлежащих семье Кононенко, размещены в Киеве и области, в частности речь идет о 7 земельных участках, 6 жилых домах.
    Айварас Абромавичус
    Печерский суд назвал дату рассмотрения иска Кононенко к Абромавичусу
    23:26 21.10.2016
    165
    Согласно информации, дело по иску Игоря Кононенко о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации будет рассматривать судья Екатерина Москаленко.
    Съезд пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    "Хищники": Блок Порошенко отрывает элитную землю в Киеве – депутат
    15:44 01.08.2016
    593
    Депутат Киевсовета от "Батькивщины" Владимир Бондаренко в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил, почему в Киеве не сносят жилищные комплексы, которые были построены незаконным образом.
    Кононенко о Лещенко. Видео
    Кононенко о Лещенко: я очень переживаю за здоровье Сергея 
    04:33 09.06.2016
    644
    Заместитель председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в очередной раз опроверг обвинения в свой адрес, исходящие от его коллеги по фракции Сергея Лещенко.
    Игорь Кононенко об Игоре Гріневе. Видео
    Кононенко: при Грыниве БПП будет самой демократической фракцией 
    22:35 22.05.2016
    51
    Верховная Рада одобрила кандидатуру Юрия Луценко на пост генпрокурора Украины. До этого Луценко возглавлял фракцию БПП в парламенте, его место занял Игорь Грынив.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Все фракции в Раде требуют создания следственных комиссий – спецкор
    14:15 16.05.2016
    270"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В парламенте определяли план работы на пленарную неделю. По словам парламентского корреспондента Снежаны Гришиной, со стороны фракций прозвучало много требований по поводу создания временных следственных комиссий.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Эксперт: Кононенко – человек, который реально делает кулуарную политику
    13:45 12.05.2016
    214
    Восстановленный на должности первого заместителя главы фракции БПП Игорь Кононенко может поспособствовать укреплению дисциплины в президентской политсиле, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Кононенко возобновил свое влияние во фракции Порошенко – эксперт
    12:26 12.05.2016
    64
    Игорь Кононенко является одним из самых сильных игроков в команде Петра Порошенко и близким к президенту человеком, отметил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    Кононенко восстановили в должности первого зама главы фракции БПП
    10:06 12.05.2016
    721
    Как сообщила Лариса Сарган, фракция БПП на утреннем заседании в четверг абсолютным большинством восстановила Игоря Кононенко в должности первого заместителя председателя фракции.
    Игорь Кононенко. Архивное фото
    НАБУ не нашло признаков давления Кононенко на Абромавичуса
    23:32 28.04.2016
    165
    В ответе ГПУ на депутатский запрос лидера парламентской фракции БПП Юрия Луценко говорится, что высказывания Абромавичуса относительно незаконного влияния на него со стороны нардепа Кононенко "своего подтверждения не нашли".
    Логотип Mossack Fonesca
    Связанные оффшорами: правящая элита грабит Украину
    15:40 22.04.2016
    4552"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Скандал вокруг панамской компании Mossack Fonseca, открывшей тайну оффшоров корпорации Roshen, оказался громким, поучительным и с последствиями. Но только не для президента Украины.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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