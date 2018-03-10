наверх
10.03.201805:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Йоханнес Хан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 105
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Задержание на взятке инспектора-ревизора ГФС
    Попытка № 665. Почему Украине никак не победить коррупцию?
    14:26 31.01.2018
    352
    Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова сомневается в консолидации усилий антикоррупционных ведомств, поскольку те, кто зарабатывают на коррупции, не смогут найти общий язык с теми, кто с ней борются.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Зачем-то интеграцию с ЕС в Украине заменили кооперацией
    09:08 25.11.2017
    1492Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Единственным лоббистом Украины в ЕС может стать США, все остальные уже растеряны, эксперт-международник подчеркнул Андрей Бузаров.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    Еврокомиссар о членстве Украины в ЕС. В ближайшие годы нереалистично
    12:58 23.11.2017
    232
    По мнению Йоханнеса Хана, на сегодняшний день для Украины речь идет о фокусировке на домашней работе, на имплементации. Это процесс, который поможет странам приблизиться к ЕС.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    ЕС рассматривает варианты поддержки украинских СМИ
    04:49 15.11.2017
    115
    Еврокомиссар Йоханнес Хан в среду, 15 ноября, встретится с представителями средств массовой информации страны, чтобы обсудить вопрос о поддержке со стороны ЕС независимых СМИ и общественного вещания.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    Еврокомиссар Хан проведет в Украине переговоры по борьбе с коррупцией
    14:15 13.11.2017
    89Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС намерен посетить Киев 15 ноября. Он обсудит проблемы коррупции и вопросы имплементации соглашения об ассоциации.
    Флаг ЕС
    ЕС заинтересован в скорейшем присоединении Западных Балкан к союзу - Хан
    18:24 26.08.2017
    231
    Как отметил сказал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, в интересах ЕС иметь все страны Западных Балкан, включая Албанию.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    Хан или провал. Итоги визита еврокомиссара в Украину
    07:59 04.06.2017
    21354
    Комиссар Евросоюза Хан рассчитывает на усиление антикоррупционных органов в Украине после запуска инициативы на сумму свыше 16 млн евро. Он обратил внимание на ответственность парламента за адаптацию законодательства к европейскому.
    Комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан в Мариуполе, 2 июня 2017
    В Донбасс прибыл еврокомиссар Хан
    09:56 02.06.2017
    288Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Йоханнеса Хана сопровождают министр иностранных дел Павел Климкин, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли и вице-премьер Геннадий Зубко. По словам Ирины Геращенко, они "ознакомятся с политикой безопасности, экологической и гуманитарной ситуацией на Востоке".
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    Еврокомиссар: у Украины есть год на реформы
    21:09 01.06.2017
    657
    По словам Хана, у Украины есть время до следующего года для того, чтобы провести реформы, "поскольку тогда сразу же начнется предвыборная кампания, и это время не очень благоприятное для принятия реформ".
    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Украине сообщили, что может стать причиной приостановления безвиза
    20:01 01.06.2017
    6163Европа открывает для украинцев свои границы
    Комиссар по политике соседства и вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан сообщил, что если в Украине будут продолжаться реформы, то приостановления безвиза не будет.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Евросоюз запустил в Украине проект по борьбе с коррупцией
    16:05 01.06.2017
    492
    Как сообщил комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие антикоррупционные ведомства и комиссии Украины.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Еврокомиссар Хан в четверг прибудет с визитом в Украину
    11:59 29.05.2017
    183
    В ходе своего визита комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан посетит Киев, Мариуполь и Днепр, сообщили в представительстве ЕС в украинской столице.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан. Архивное фото
    Хан: 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с ЕС
    16:27 05.05.2017
    173Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, 10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой, что свидетельствует об открытости со стороны ЕС.
    Федерика Могерини. Архивное фото
    Юнкер, Могерини и Хан призвали Турцию мирно внести изменения в конституцию
    05:31 17.04.2017
    171Референдум в Турции: итоги
    Согласно совместному заявлению чиновников ЕС, ввиду небольшой разницы в голосах по итогам референдума и долгосрочных последствий конституционных изменений, ЕС призывает турецкие власти достичь максимального консенсуса среди населения в ходе их воплощения.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан во время визита в Украину 18 июня 2015 г.
    Хан ожидает скорой ратификации Нидерландами ассоциации ЕС с Украиной
    11:38 27.03.2017
    265Европа открывает для украинцев свои границы
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан ожидает "заключительного фрагмента паззла" в завершении ратификации соглашения об ассоциации с Украиной в течение двух следующих недель.
    Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Климпуш-Цинцадзе обсудила с Ханом "национализацию" предприятий в Донбассе
    01:59 25.03.2017
    468
    Как сообщается, стороны обсудили "вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ".
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан на Мюнхенской конференции по безопасности
    Хан: ЕС делает все возможное для предоставления Украине безвиза
    06:55 19.02.2017
    504Европа открывает для украинцев свои границы
    По данным пресс-службы МИД Украины, Хан встретился с Климкиным в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе встречи стороны подробно обсудили основные аспекты сотрудничества Украины с Евросоюзом.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    В ЕС напомнили об обязательствах Украины по вступлению в Союз
    13:15 24.01.2017
    6931Европа открывает для украинцев свои границы
    Еврокомиссар Йоханнес Хан, выступая в ПАСЕ, заявил, что "примерно 40 критериев для Грузии и около 150 для Украины" были выработаны в процессе переговоров.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан. Архивное фото
    ЕК не ослабит поддержку Украины на фоне смены президента США - Хан
    15:48 19.01.2017
    604Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан отметил, что европейская поддержка Украины останется прежней и после прихода к власти президента США Дональда Трампа.
    Еврокомиссар Йоханнес Хан. Архивное фото
    Хан призывает страны-члены ЕС найти решение по безвизу для Украины
    05:28 07.12.2016
    1226Европа открывает для украинцев свои границы
    Еврокоммисар отметил, что если ЕС не выполнит свои обязательства перед Украиной и Грузией по предоставлению безвизового режима, то он в будущем потеряет доверие.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны