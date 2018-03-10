Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова сомневается в консолидации усилий антикоррупционных ведомств, поскольку те, кто зарабатывают на коррупции, не смогут найти общий язык с теми, кто с ней борются.
Комиссар Евросоюза Хан рассчитывает на усиление антикоррупционных органов в Украине после запуска инициативы на сумму свыше 16 млн евро. Он обратил внимание на ответственность парламента за адаптацию законодательства к европейскому.
Йоханнеса Хана сопровождают министр иностранных дел Павел Климкин, посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли и вице-премьер Геннадий Зубко. По словам Ирины Геращенко, они "ознакомятся с политикой безопасности, экологической и гуманитарной ситуацией на Востоке".
По словам Хана, у Украины есть время до следующего года для того, чтобы провести реформы, "поскольку тогда сразу же начнется предвыборная кампания, и это время не очень благоприятное для принятия реформ".
Как сообщил комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие антикоррупционные ведомства и комиссии Украины.
По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, 10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой, что свидетельствует об открытости со стороны ЕС.
Согласно совместному заявлению чиновников ЕС, ввиду небольшой разницы в голосах по итогам референдума и долгосрочных последствий конституционных изменений, ЕС призывает турецкие власти достичь максимального консенсуса среди населения в ходе их воплощения.
Как сообщается, стороны обсудили "вопрос грубого захвата боевиками украинских предприятий на неподконтрольных территориях востока Украины, а также шаги, которые были предприняты украинской властью в ответ".
По данным пресс-службы МИД Украины, Хан встретился с Климкиным в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе встречи стороны подробно обсудили основные аспекты сотрудничества Украины с Евросоюзом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".