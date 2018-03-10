Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хоер сообщил, что реализовывать проекты в Украине не всегда легко, это требует много работы с администрацией, политическими лидерами, чтобы проекты существовали не только на бумаге.
Пресс-служба Минэкономразвития Украины отмечает, что в подписанном меморандуме идет речь об усиление сотрудничества в период 2017-2020 в таких сферах, как транспорт, энергетика, муниципальная и экологическая инфраструктура.
Сообщается, что были подписаны, в частности,соглашение о финансировании "Проекта модернизации украинской железной дороги" на 150 миллионов евро, а также меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕИБ.
Кабинет министров подписал распоряжение о подготовке проекта по получению кредита на развитие аграрной отрасли. Ранее на деньги ЕИБ был завершен этап строительства нового участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"
В Украине из-за резкого похолодания раньше времени стартует отопительный сезон. Местные власти накануне выборов торопятся подать тепло в квартиры будущих избирателей. Но энергоресурсов до конца зимы может и не хватить.
Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк сегодня подписали соглашение под гарантии Евросоюза, нацеленное на содействие закупкам газа национальной газовой компанией "Нафтогаз Украины", говорится в пресс-релизе ВБ.
Европейский инвестиционный банк готов выделить Украине 400 миллионов евро на развитие инфраструктуры. Средства могут быть направлены водоотвод, тепло- и водопоставки, освещение улиц и энергоэффективность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".