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    Европейский инвестиционный банк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 52
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    Гривна и доллары
    Европейским банкирам не всегда легко вести проекты в Украине - ЕИБ
    13:41 27.01.2018
    167
    Глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хоер сообщил, что реализовывать проекты в Украине не всегда легко, это требует много работы с администрацией, политическими лидерами, чтобы проекты существовали не только на бумаге.
    Штаб-квартира ЕИБ в Люксембурге
    Рада согласилась взять в долг 120 млн евро на ремонт вузов
    11:47 08.11.2017
    126
    Парламент Украины согласился на подписание соглашения о выделении транша Европейского инвестиционного банка. Деньги пойдут не повышение энергоэффективности зданий вузов.
    ПАО Укргидроэнерго
    "Укргидроэнерго" получило транш в рамках займа ЕИБ на €22 млн
    13:15 23.02.2017
    58
    В компании сообщили, что средства от транша будут направлены на финансирование заключенных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС.
    Штаб-квартира ЕИБ в Люксембурге
    Украина и ЕИБ усилят сотрудничество в экономике и соцсфере
    19:15 19.12.2016
    149
    Пресс-служба Минэкономразвития Украины отмечает, что в подписанном меморандуме идет речь об усиление сотрудничества в период 2017-2020 в таких сферах, как транспорт, энергетика, муниципальная и экологическая инфраструктура.
    Штаб-квартира ЕИБ в Люксембурге
    Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансовой помощи на €600 млн
    17:01 19.12.2016
    118
    Сообщается, что были подписаны, в частности,соглашение о финансировании "Проекта модернизации украинской железной дороги" на 150 миллионов евро, а также меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕИБ.
    Штаб-квартира ЕИБ в Люксембурге
    ЕИБ выделит Украине 200 млн евро на развитие транспорта
    11:16 11.11.2016
    224
    По словам министра финансов, средства будут направлены на развитие экологически чистого общественного транспорта. В частности обновление автобусного, троллейбусного и трамвайного парков.
    Банкноты евро
    Минфин привлек кредит в 400 млн евро от ЕИБ
    09:54 12.04.2016
    232Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Кредит привлечен для финансирования проектов малого и среднего бизнеса, а также проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности.
    Герб и флаг Украины над зданием Кабмина Украины.
    ЕИБ призвал Украину ускориться с выполнением проектов, финансируемых банком
    08:17 05.04.2016
    1183Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Проблема с Украиной не в одобрении проектов, а в их выполнении. Гражданам нужны не одобренные и подписанные проекты, а реализованные, работающие проекты.
    Наталия Яресько
    Глава ЕИБ не планирует обсуждать с Яресько инвестиции банка в Украине
    15:59 20.01.2016
    599Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    По словам Вернера Хойера, Европейский инвестиционный банк расширил свою деятельность в Украине, сейчас идет время имплементации. Глава ЕМБ проведет с Яресько двусторонюю встречу.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко подал в ВР на ратификацию соглашение о финпомощи от ЕИБ
    11:42 28.12.2015
    85
    Текст документа проекта ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком пока что на сайте Верховной Рады отсутствует.
    Петр Порошенко
    Президент создал делегацию для участия в переговорах с ЕИБ
    18:55 27.12.2015
    536
    Делегация создана для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком относительно заключения финансового соглашения (проект "Основной кредит для аграрной отрасли - Украина").
    Доллары и евро
    Украина намерена получить от Европейского инвестбанка 400 млн евро на АПК
    16:13 24.12.2015
    98
    Кабинет министров подписал распоряжение о подготовке проекта по получению кредита на развитие аграрной отрасли. Ранее на деньги ЕИБ был завершен этап строительства нового участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"
    Будни прифронтовой Авдеевки
    Коммунальную инфраструктуру Донбасса восстановят в 2017 году - Кабмин
    15:50 24.12.2015
    511Немирное перемирие на Донбассе.
    На восстановление коммунальные объектов будут направлены 200 миллионов евро, полученных в кредит от Европейского инвестиционного банка. Деньги Украине придется вернуть в течение 20 лет.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    ЕИБ выделит деньги на восстановление мостов в Донбассе - Жебривский
    15:36 10.12.2015
    80
    Как отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, достигнута договоренность о выделении средств на восстановление трех мостов.
    Наталия Яресько. Архивное фото
    ЕИБ предоставил гарантии по кредиту "Нафтогазу" на $500 млн - Яресько
    17:20 10.10.2015
    293Газ из России: "зимний пакет".
    Подписание гарантии от Европейского инвестиционного банка предоставляет возможность НАК "Нафтогаз Украины" получить 500 миллионов долларов кредита на закупку газа для прохождения отопительного сезона.
    Кот у обогревателя
    Отопительный сезон. До конца зимы можем и не дотянуть
    16:20 10.10.2015
    14404Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    В Украине из-за резкого похолодания раньше времени стартует отопительный сезон. Местные власти накануне выборов торопятся подать тепло в квартиры будущих избирателей. Но энергоресурсов до конца зимы может и не хватить.
    Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области
    ЕИБ и ВБ подписали соглашение о гарантиях для закупок газа "Нафтогазом"
    02:47 10.10.2015
    186Газ из России: "зимний пакет".
    Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк сегодня подписали соглашение под гарантии Евросоюза, нацеленное на содействие закупкам газа национальной газовой компанией "Нафтогаз Украины", говорится в пресс-релизе ВБ.
    Евро
    Украина подписала соглашение о привлечении 400 млн евро от ЕИБ
    12:55 23.07.2015
    162
    Европейский инвестиционный банк выделил 400 миллионов евро на поддержку муниципальной инфраструктуры Украины. Соглашение с ЕИБ подписал вице-премьер Геннадий Зубко.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада одобрила соглашение с ЕИБ о кредите на 400 млн евро
    12:04 15.07.2015
    211Украина, экономика, катастрофа
    Решение о ратификации соглашения с Европейским инвестиционным банком на заседании Верховной Рады поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Кабмин
    Украина подпишет соглашение с ЕИБ о привлечении 400 млн евро
    13:20 10.07.2015
    70Украина, экономика, катастрофа
    Европейский инвестиционный банк готов выделить Украине 400 миллионов евро на развитие инфраструктуры. Средства могут быть направлены водоотвод, тепло- и водопоставки, освещение улиц и энергоэффективность.
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