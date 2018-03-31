Еврозрада. Еврокомиссар обвинил Киев в отступлении от европейских устремлений

Владимир Матвеев

Текст заявления еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана опубликован 28 марта на сайте Еврокомиссии.

"Украинская власть не выполнила взятого ею обязательства. Несостоятельность отменить распространение нормы, установленной для государственных служащих, для представителей гражданского общества не отвечает европейским устремлениям Украины", – считает Хан.

По словам Еврокомиссара, действия Киева "противоречат настойчивым рекомендациям Украине со стороны международных партнеров, в том числе ЕС (в частности в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной выполнения обязательств в рамках процесса либерализации визового режима), Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ".

Напомним, соответствующий законопроект в редакции президента Украины Петра Порошенко был ранее жестко раскритикован Венецианской комиссией, а украинский парламент не набрал голосов для отмены скандальных норм.

Хан, в сферу ответственности которого входит Украина, напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также подчеркнул, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами".

Отмечается, что цель системы деклараций об имущественном состоянии состоит в том, чтобы способствовать предупреждению коррупции среди государственных чиновников путем разоблачения их потенциально необоснованного обогащения.

По словам комиссара, гражданское общество делает важное дело, а значит должно иметь возможность "играть свою роль без лишних помех и вмешательства".

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"Общественные активисты не являются государственными служащими, а поэтому введение требования представления деклараций лишь создает для них излишние обременения и давление, и подыгрывает тем, кто стремится разрушить усилия Украины эффективно бороться с коррупцией", – говорится в сообщении.

Хан также заявил, что парламенту следует как можно быстрее снять обязательства представления деклараций об имущественном состоянии для общественных активистов.

"Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации", – заявил Хан.

Как отметил еврочиновник, "Верховному Совету Украины следует вернуться к этому вопросу и как можно быстрее снять обязательства представления деклараций об имущественном состоянии с общественных активистов, ограничив их применение лишь до государственных служащих. Евросоюз готов и впредь оказывать свою поддержку и экспертную помощь".

Заявление появилось в связи с тем, что 1 апреля истекает срок подачи электронной декларации общественными активистами об имущественном состоянии, работающими в сфере противодействия коррупции.

Напомним, 27 марта 2017 года президент Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

ЕС подверг критике поправки украинских властей к закону об электронном декларировании, которые предусматривают представление деклараций общественными активистами.

Порошенко впоследствии просил парламентариев отменить требование об обязательстве общественных активистов подавать электронные декларации. Он предложил заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на расширенные отчеты.

Наряду с этим, 22 марта депутаты украинского парламента не проголосовали за включение в повестку дня законопроектов об отсрочке е-декларирования для членов общественных организаций, активистов.

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В связи с этим, общественные организации хотят обжаловать в Конституционном суде электронное декларирование для антикоррупционных активистов. Соответствующее заявление, подписанное 86 организациями, опубликовал "Реанимационный пакет реформ"

"Общественные организации, которые поддерживают это заявление, будут применять все инструменты правовой защиты конституционных прав, прежде всего, безотлагательно поставят вопрос о конституционности новых положений Закона Украины "О предупреждении коррупции" в Конституционном Суде Украины", – сказано в заявлении.

Украинские власти поддаются регулярной критике западных партнеров по поводу недостаточной борьбы с коррупцией в стране и затягиванием с созданием Антикоррупционного суда, что является обязательством Украины перед международными партнерами.

Между тем, самообогащение ряда высокопоставленных политиков, которые прикрываются "проевропейскостью", согласно ряду западных экспертов и СМИ, дискредитирует реформы, Евросоюз, снижая его влияние и затрудняя процесс имплементации реформ в Украине.

Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, сообщил ранее Густав Грессель, исследователь Европейской программы этого центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны.

В том случае, "если так будет продолжаться, Украина снова станет квазиавторитарной клептократией, в которой несколько власть предержащих используют силу государственного аппарата для продвижения своих собственных интересов", пишет исследователь ECFR.

Сообщается, что в течение последних трех лет украинские активисты пытаются побороть системную коррупцию в украинском правительстве.

Но, в середине декабря 2017 года "антиреформистские силы в правительстве президента Петра Порошенко предприняли меры по подавлению антикоррупционных сил, в том числе попытались оттеснить наиболее заметного антикоррупционного члена парламента и подчинить независимое антикоррупционное бюро страны именно тем политикам, дела которых оно должно расследовать", пишут американские эксперты Грэм Робертсон и Григоре Поп-Элеки в статье в The Washington Post.

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В этом контексте, невзирая на то, что парламент Украины не дал антикоррупционерам отсрочку или отмену по е-декларациям, под давлением активистов, международных западных партнеров, ЕК, – спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вопрос отмены е-декларирования для общественных активистов и декриминализации статьи за не предоставление ими электронных деклараций будет вынесен на рассмотрение парламента 3 апреля, сообщает Информационное управление Верховной Рады.