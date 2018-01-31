Попытка № 665. Почему Украине никак не победить коррупцию?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генпрокурор рассказал об успехах своего ведомства в Брюсселе, где встретился с еврокомиссаром по вопросам региональной политики Йоханнесом Ханом. Юрий Луценко рассказал, что в прошлом году в судах удалось добиться вынесения более 1 600 приговоров по коррупционным делам, а также вернуть в госбюджет 1,5 млрд долларов, украденных беглым президентом Виктором Януковичем и его окружением. Осталось неизвестным, говорил глава ГПУ в Брюсселе, что из всех осужденных по коррупционным статьям, реальный тюремный срок получили 107 человек, то есть менее 10% от общего количества.

Что мешает украинским антикоррупционерам лучше справляться со своими обязанностями, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зустріч Юрія Луценка з Йоханнесом Ханом, яка була її справжня мета? Які наслідки ця зустріч може мати для боротьби з корупцією в Україні?

— Давайте говорити відверто, що наразі Україною дуже незадоволені в сфері боротьби з корупцією. На жаль, ми втратили 600 млн макрофінансової допомоги від ЄС в кінці минулого року, і корупція була одним із приводів, однією з причин, чому Україна насправді не отримала цю макрофінансову допомогу. Окрім того, нещодавно була досить жорстка заява ЄС, що якщо в Україні не буде створений спеціальний Антикорупційний суд, то питання безвізу теж може бути розглянуте. Тому те, що боротьбою з корупцією в Україні незадоволені, незадоволені тим, що немає реальних вироків і що гроші не повертаються до бюджету, є головною проблемою. Окрім того, потрібно говорити про те, що 6 березня ЄС має оголосити, по кому будуть продовжені санкції щодо поплічників Януковича, по кому — ні. І ці всі справи якраз веде ГПУ, і вона має довести обґрунтованість підозр про те, що гроші, які поплічники Януковича зберігали за кордоном, були корупційного походження.

Який реальний рівень корупції в Україні? Що у нас змінилося за останні кілька років?

— На жаль, те що, показують дослідження і рейтинги України, то ми не те що не рухаємося вперед, ми як мінімум стоїмо на місці. Тобто у нас були створені антикорупційні органи, у нас є реальні розслідування, почалися реальні розслідування справ по топ-корупціонерам, але немає взагалі вироків. Мало того, ніхто не був посаджений, і ні у кого не було майже нічого конфісковано. Для прикладу, з усіх людей, які були арештовані НАБУ, зараз у в'язниці перебуває лише один суддя, який відстрілювався, коли співробітники НАБУ його переслідували. Всіх інших українські суди відпускають. Мало того, це так звані реформовані українські суди, які вже пройшли реформування, коли начебто мали бути переобрані нові, чесні судді, тим не менше, ми бачимо, що насправді зараз всіх відпускають. Мало того, в понеділок пройшло в новинах, що Миколу Мартиненка, одного з головних донорів і колишніх людей в "Народному фронті", партії Арсенія Яценюка, відпустили взагалі без будь-яких зобов'язань, суд відпустив.

Згідно з дослідженням Американської торгової палати, найбільш корумпованими бізнес-представники вважають українські суди, далі — податкові, митні органи і місцеві органи влади. Якби Ви складали такий рейтинг корумпованості, то які б були три перші позиції?

— В першу чергу, нам потрібно говорити, що, на жаль, судова реформа в Україні була провалена і зараз довести в судах майже нічого неможливо. Тому суди, звичайно, залишаються на першому місці, тому що вони мають бути незалежними, і це має бути якраз та інстанція, до якої можна апелювати. Друге, звичайно, прокуратура. Тому що жоден правоохоронний орган, будь то поліція, податкова, чи хтось інший, і не робить нічого в цій країні без прокуратури. Тобто всі справи, які зараз фальсифікуються, всі обшуки, на які отримуються дозволи, вони виконуються з дозволу прокуратур, які всі є в вертикалі ГПУ. Тому коли ми говорили, що у нас відбувалася реформа прокуратури, треба чесно, знову ж таки, визнавати: вона була провалена, всі колишні прокурори залишилися на своїх місцях, тому, на жаль, ми зараз маємо ту ситуацію, яку спостерігаємо.

Найбільш ефективним антикорупційним органом більшість опитаних бізнесменів, згідно цього ж дослідження, назвали НАБУ. Ви погоджуєтесь з цією оцінкою?

— Насправді, громадський сектор, звичайно, дуже підтримує таку думку. І ми вважаємо, що це єдиний незалежний від політики зараз правоохоронний орган, який існує в країні. І всі ті нападки, які ми зараз бачимо, спроби зареєструвати законопроекти, які фактично дадуть звільнити очільника НАБУ Артема Ситника без будь-яких пояснень, або заберуть у них деякі повноваження, говорять про те, що вони — єдині, які пішли фактично проти кожної політичної сили в цьому парламенті. Окрім того, звичайно, їх вважають ефективними, тому що вони борються з тією корумпованою правоохоронною системою, яка зараз заважає працювати бізнесу. Для прикладу, та ж сама СБУ. Ми знаємо, що останнім часом дуже багато було гучних повідомлень в ЗМІ, про те, що СБУ обшукувала якісь офіси бізнесу, про те, що представники СБУ намагалися щось вкрасти, а не захистити — те, що вони мають робити як правоохоронний орган, а навпаки, обікрасти чи натиснути на бізнес. І ми знаємо, що з іншої сторони є відкриті кримінальні справи, провадження проти керівників певних департаментів, знову ж таки, в НАБУ, які в першу чергу зараз тиснуть на бізнес.

В НАБУ і в інших антикорупційних органах часто виправдовують невисокі показники своєї роботи тим, що відсутні антикорупційні суди. Чи дійсно з їх появою ситуація зміниться?

— Якщо це буде не просто черговий суд з вивіскою "антикорупційний", а там насправді будуть нові судді, які будуть обрані за прозорою процедурою, це будуть чесні, принципові люди, то, звичайно, все стане набагато краще. І саме тому півтора роки вже влада не хоче створювати цей суд. Тому що з усіх людей, яких підозрюють в корупції, які були заарештовані НАБУ, зараз у в'язниці, в СІЗО фактично знаходиться лише один, це суддя, який відстрілювався. Всіх інших було випущено або під заставу, або на поруки, або взагалі без будь-яких зобов'язань, як-то політиків формату Мартиненка.

На зустрічі з Йоханесом Ханом Луценко повідомив про посилення співпраці ГПУ з НАБУ у справах високопосадовців, які протидіють розслідуванням. Наскільки можлива найближчим часом консолідація зусиль цих антикорупційних органів?

— Дуже б хотілося побачити консолідацію зусиль антикорупційних органів, але з іншої сторони, я дуже слабо вірю, що з однієї сторони нереформовані органи, які все життя заробляли на корупції, зможуть знайти спільну мову з новими, які борються з корупцією. Два антагонізми, дві протилежні речі не можуть знайти консенсусу. Єдине, що хотілося, щоб хоча б не вставляли палки в колеса, як ми бачили це, коли були викриті всі агенти під прикриттям НАБУ генпрокурором, що стало фактично міжнародним скандалом для України.

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К слову, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире Голоса Столицы заявил, что эпидемию коррупции в Украине нужно пресекать радикальными мерами. По его словам, сейчас судьи не отвечают за свои приговоры, но ситуация с коррупцией изменится, когда они будут знать, что ответственность за вынесенные приговоры будет.