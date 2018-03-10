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    Владимир Жарихин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Арсений Яценюк. Архивное фото
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    16:59 18.12.2015
    1809Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Решение Киева ввести мораторий на выплату России суверенного долга негативно скажется на взаимоотношениях Украины с другими кредиторами, при этом в случае судебного разбирательства между Россией и Украиной суд примет сторону РФ, считают эксперты.
    Флаг Украины
    Эксперт: политика Киева на обострение отношений бьет только по Украине
    16:41 21.11.2015
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    За два года после начала протестов на Майдане Незалежности в Киеве, которые привели к смене власти, Украина не приблизилась к заявленной цели интеграции с Европейском союзом, а стратегия на обострение отношений с России себя исчерпала, считают эксперты.
    Украинские военнослужащие в Донецкой области
    Мир на Донбассе не возможен без миротворческого контингента - Карасев
    10:26 07.02.2015
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    О том, что необходимо сделать для достижения хотя бы временного мира на востоке страны, рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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    12:57 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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