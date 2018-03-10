Решение Киева ввести мораторий на выплату России суверенного долга негативно скажется на взаимоотношениях Украины с другими кредиторами, при этом в случае судебного разбирательства между Россией и Украиной суд примет сторону РФ, считают эксперты.
За два года после начала протестов на Майдане Незалежности в Киеве, которые привели к смене власти, Украина не приблизилась к заявленной цели интеграции с Европейском союзом, а стратегия на обострение отношений с России себя исчерпала, считают эксперты.
О том, что необходимо сделать для достижения хотя бы временного мира на востоке страны, рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".