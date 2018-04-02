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    Евросоюз создает в Украине касту неприкасаемых грантоедов

    (обновлено: )503100
    Политолог кость Бондаренко рассказал, почему схема получения грантов является коррупционной и чьи интересы на самом деле лоббирует еврокомиссар, обвиняя Киев в обмане Евросоюза и невыполнении обещаний.
    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний. Текст заявления опубликован на сайте Еврокомиссии.

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    Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции. Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм. 

    "Украинская власть не выполнила своих обязательств", – заявил, в частности, Йоханнес Хан.

    "Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", — добавил Хан.

    По его утверждению, это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации).

    Европейский комиссар, в сферу ответственности которого входит Украина, напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами".

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    "Дополнительное и неприемлемое обязательства (о декларировании для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией", — считает он.

    Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации. 

    По мнению Йоханнесса Хана, за последние годы Украина достигла значительного прогресса и важно не подорвать достигнутый прогресс. 

    "Верховная рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", — подытожил Йоханнес Хан.

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    Политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что данное заявление Хана полностью лоббирует интересы организаций, которые получают гранты в Украине, и интересы международных грантовых организаций, которые выделяют деньги на проекты в Украине.

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
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    "Дело в том, что сама схема выделения грантов, будем говорить откровенно, является коррупционной по своей сути. То есть, некая организация получает грант в условно 500 тысяч долларов от некоего зарубежного фонда, вроде бы на благие цели. И, соответственно, организация — получатель гранта обязуется фактически пригласить международных экспертов, для того чтобы они провели тренинги, лекции, семинары и так далее. Они приезжают, но при этом четко обозначается, что чуть ли не львиная дола этих средств должны быть уплачены за услуги именно вот этих экспертов.

    Эксперт, например, получает тысячу — полторы тысячи долларов в день по ведомостям, то есть деньги выводятся обратно и таким образом отмываются. Те средства, которые остаются в Украине, остаются грантополучателям на то, чтобы они выпустили несколько брошюрок, провели какую-то конференцию-семинар, еще что-то и отчитаются, тоже списав большую часть денег. 

    На те крохи, которые остаются в Украине, закрываются глаза: вы себе отмывайте, раз мы забираем себе большую часть и выводим", — сказал Кость Бондаренко в комментарии РИА Новости Украина.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам политолога, если заставить грантополучателей заставить отчитываться за средства, которые они получили, сразу становится очевидным, сколько средств отмывается и выводится из Украины.

    "Поэтому крайне не выгодно тем же грантодателям, Соросу и прочим, чтобы в декларациях светились даже суммы, которые остаются в Украине и оседают в карманах так называемых "граноедов". Именно поэтому международные грантовые организации лоббируют сейчас по всему миру вопрос, что грантополучатели не должны декларировать полученные средства, что это должно быть табу. И сейчас еврокомиссар Хан просто выступает лоббистом этих грантодателей", — пояснил Кость Бондаренко. 

    Политолог обратил внимание, что еврокомиссар утверждает, что это не европейская норма, что это противоречит европейским принципам и так далее, когда общественных деятелей заставляют декларировать свои доходы

    "А в чем это противоречит европейским принципам? Европейские принципы – это равенство всех перед законом, а не создание касты неприкасаемых", — заключил Бондаренко.

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