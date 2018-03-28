Грантоеды Украины на грани большего шухера

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

27 марта прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации. И тут же вызвал на себя шквал критики и угроз со стороны западных партнеров.

Так оценили шаг Порошенко в МИД Германии: "…сейчас подотчетность органов государственной власти отходит на задний план. Создается впечатление, что вопреки официальной антикоррупционной политике меры должны приниматься против тех, кто ставит себе целью борьбу с коррупцией… …Неспособность гражданского общества быть вовлеченным в борьбу с коррупцией не в интересах Украины. Мы надеемся на пересмотр закона в ближайшем будущем".

Следом за МИД Германии озаботились послы стран большой семерки. Прямо на встрече с Петром Алексеевичем. "Послы обсудили с президентом Порошенко ряд последних вопросов, которые вызывают озабоченность, в частности, такой вопрос, как распространение электронного декларирования активов на представителей гражданского общества". И указали на ошибочность подхода в отношении антикоррупционеров-общественников. В смысле открытости и подотчетности государству их финансовой деятельности.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что президент Украины не должен был подписывать изменения к е-декларированию, которыми подавать электронные декларации обязали антикоррупционных активистов. Об этом сказано в ее заявлении: "Решение президента не ветировать, а подписать поправки к закону об электронном декларировании – это огромное разочарование. Внесенные поправки должны быть пересмотрены. Особая ориентация этих поправок на НПО, действующих в борьбе с коррупцией, смягчение правил прозрачности, это значительный шаг назад в процессе реформирования Украины".

20 депутатов Европейского парламента, которые являются участниками неформальной группы "Друзья европейской Украины" призвали Киев пересмотреть закон. Соответствующее письмо они направили на имя президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия. "Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах — это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг", – говорится в письме.

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По их мнению, принятие законодательных изменений – это "проявление давления на тех общественных активистов, которые неутомимо выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщению о случаях коррупции в Украине".

Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций. "От любого мероприятия, который станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", — говорится в комментарии ЕК. В Еврокомиссии подчеркнули, что именно общественные организации имеют первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".

Естественно Петр Алексеевич везде и всюду обещал западным лидерам и дипломатам, что их просьбу исполнит. Незамедлительно. И вот в июле прошлого года Порошенко действительно зарегистрировал два законопроекта, которые отменяют е-декларирование для активистов, но при этом добавляют в законодательство требования о дополнительной отчетности общественных организаций (проект 6674) и о санкциях для тех, кто нарушил эти требования или допустил ошибку (проект 6675). Именно эти два документа были направлены на экспертизу по запросу мониторингового комитета ПАСЕ.

Более полугода проекты законов анализировала не только Венецианская комиссия, но и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Совместное заключение двух организаций было одобрено в Венеции 16 марта. Вот его текст в сокращенном виде: "Чтобы проекты соответствовали международным стандартам, в том числе стандартам Совета Европы, а также обязательствам Украины перед ОБСЕ, Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ рекомендуют следующее:

1. Отменить требования о е-декларациях для антикоррупционных активистов, как предусмотрено проектом №6674, обеспечив, чтобы аннулирование вступило в силу до 1 апреля 2018 года, то есть до того, как истечет срок подачи активистами первых электронных деклараций;

2. Из законопроектов №6674 и №6675 нужно полностью исключить новые требования по финансовой отчетности или по крайней мере существенно сократить их, приведя в полное соответствие международным стандартам относительно свободы объединений, права на приватность, запрета дискриминации и обеспечив убедительные доказательства того, что такая отчетность необходима в демократическом обществе и соответствует законной цели ее внедрения. В частности:

– общественные объединения не должны сталкиваться с более жесткими требованиями к финансовой отчетности и раскрытию информации, чем другие неприбыльные организации, предприятия или другие юридические лица, они должны иметь те же права, что и другие юридические лица;

– должен быть значительно увеличен порог дохода для организаций, подпадающих под новые требования; более мягкие требования должны применяться к организациям, которые не получили никакой формы государственной поддержки;

– должно быть удалено требование отчетности и раскрытия информации о 10 самых высокооплачиваемых сотрудниках общественных организаций, а также некоторых донорах и подрядчиках;

– должны быть отменены требования к отчетности и раскрытию информации о лицах, получающих доходы от доноров международной технической помощи.

3. Если все же будут введены новые обязательства по финансовой отчетности и раскрытию информации для общественных организаций, нужно внести существенные изменения в санкции, предусмотренные законопроектом № 6675, которые обеспечат лучшую четкость и пропорциональность наказаний, в том числе:

– обеспечить возможность исправления ошибок в отчетности;

– расширить спектр предусмотренных санкций, чтобы они соответствовали типу и степени нарушений;

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– убрать из перечня санкций утрату организацией некоммерческого статуса или, как минимум, четко отметить, что это должно применяться исключительно как крайняя мера и желательно только по решению суда"

Авторы доклада не удержались от того, чтобы дать политическую оценку: "Ряд различных собеседников Венецианской комиссии и делегации ОБСЕ/БДИПЧ считают этот закон возмездием (местью) против тех (активистов), кто боролся за введение строгого режима электронного декларирования для государственных служащих, включая нардепов", – утверждается в документе. Подобное действие абсолютно противоречит традициям Венецианки и их коллег из Бюро. Которые должны воздерживаться от политических комментариев, давая юридическую оценку и рекомендации. Но, вероятно, неуступчивость Киева вывела их из состояния эмоционального равновесия.

Естественно, ни президент, ни ВР предложений Веницианки не исполнили. Более того, Рада умудрилась "завалить" даже два законопроекта, которые предлагали ввести отсрочку декларирования для активистов. Смысл последней был в том, чтобы за время паузы-отсрочки доработать президентские поправки и уже кардинально решить вопрос. Так вот оба законопроекта по отсрочке не сумели внести даже в повестку дня парламента. Депутаты воспротивились. Хотя, когда президенту нужно, то голоса находят быстро и решительно. В этом контексте вспоминается история увольнения генпрокурора Шокина. Тогда, по словам экс-вице-президента США Джо Байдена, Порошенко, под угрозой потери миллиарда долларов кредита США, за шесть часов "построил" Раду и вынудил ее принять решение по Шокину. Теперь и года оказалось Петру Алексеевичу недостаточно, чтобы исполнить обещанное как руководству ЕС, так и лидерам европейских стран-партнеров.

Мотивация, кроме приписываемой ему "мести" антикоррупционщикам, очевидна. В свое время мадам Нуланд похвастала, что Госдеп вложил в украинские НПО более 5 млрд. долларов. На "святое" – строительство гражданского общества в Украине. Не меньше выделили страны ЕС. А сколько еще дали всяческие неправительственные фонды? Другими словами, речь о десятках миллиардов долларов, которые тратятся непонятно как, оседая в карманах грантоедов в том числе. Естественно возникает вопрос: а почему казна в стороне от этого многомиллиардного "пирога" активистов? Последние тоже могли бы из патриотических соображений поддержания госбюджета согласиться отчислять в него от своих грантобарышей. Но, куда там. Гражданская активность и ее оплата западными донорами – неприкосновенны.

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Естественно, что ПАП сознает и тот факт, что за всеми оппозиционными движами в его адрес стоят деньги, выделяемые активистам из-за рубежа. И чтобы как-то контролировать безудержный рост оплачиваемого гражданского протеста президенту нужны реальные рычаги. И они в том, чтобы начать уличать лидеров НПО в личном присвоении средств, выделяемых на строительство гражданского общества в Украине. Если в стране будет запущен механизм декларирования активистов, то он очень скоро даст данные, по которым станут очевидны для всех масштабы хищений. Понимают это и в европейских институциях. Последние автоматически попадут под удар общественной критики в собственных странах. Потому как встанет вопрос о том, что деньги, выделяемые украинским активистам из кармана тамошних налогоплательщиков, в том числе на борьбу с коррупцией, нагло и в огромных размерах расхищаются. Так что скандал, если разгорится, обещает быть масштабным. Могут и головы полететь. Потому и евродепутаты, и чиновники ЕС так усиленно "давят" на Порошенко, чтобы он дал попятную. У последнего же, в случае удачи, появится шанс контроля за всем НПО-активом страны. И возможность торга с кукловодами этих НПО в Европе и США. Так что на карте, возможно, будущее не только местных вороваек, которые сколотили себе многомиллионные состояния на грантах, но их политических патронов.

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Естественно, что у любой проблемы, пока она не стала достоянием общественности, есть своя цена. Возможно, Петр Алексеевич, торгует более льготные условия выделения ЕС финансовой помощи Украине, может на кону – его личная неприкосновенность, в случае поражения на будущих президентских выборах, может и еще что-то. Торги естественно будут непубличными. Но если по итогу к мировому соглашению не придут, то Брюссель и его НПО-подопечные окажутся в эпицентре грандиозного скандала. Следом за европейцами в нем могут оказаться и доноры из США. Вопрос только в том, насколько глубоко и тщательно начнут проверять декларации украинских активистов.