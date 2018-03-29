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    Лицемерие, позор, анекдот. Нардепы о призыве Порошенко по декларированию

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (432)

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    Некоторые народные депутаты крайне критически отнеслись к призыву Петра Порошенко об отмене е-декларирования для антикоррупционных организаций, отметив, что глава государства лицемерит.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    рresident.gov.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Если бы президент Петр Порошенко действительно хотел бы отменить е-декларирование для общественных организаций и антикоррупционных активистов, то просто ветировал бы соответствующий закон. Об этом заявил внефракционный народный депутат Виктор Балога, комментируя призыв главы государства отметить скандальную поправку в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции".

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    "Когда Порошенко нужно, эта Верховная Рада за один день может изменить закон и назначить Генерального прокурора. Поэтому если в парламенте что-то и происходит, то только с согласия Гаранта. Точно так же загнать в стойло общественный сектор — это его личная прихоть. Если бы это было не так, то он бы ветировал закон о декларировании общественных активистов. Я понимаю, что в Верховной Раде нас, кто готов голосовать за отмену этих норм, наберется не более нескольких десятков. Все в руках Порошенко", — написал Балога на своей странице в Facebook.

    Facebook Виктора Балоги
    Комментарий Виктора Балоги

    В свою очередь нардеп от "Батькивщины" Алексей Рябчин назвал призыв Порошенко лицемерием. 

    "Вместо пустых заявлений, пусть лучше Президент поднимет телефон и обзвонит депутатов собственной фракции, чтобы они собрались на дополнительное заседание в пятницу и проголосовали отмену электронной декларирования для активистов и иностранцев-членов наблюдательных советов. И не тот бред, что подано АП, который был раскритикован всеми активистами и уважаемыми экспертами, про отсрочку на 3 месяца, чтобы подвесить активистов, а РЕАЛЬНУЮОТМЕНУ!" — написал нардеп у себя в Facebook.

    Facebook Алексея Рябчина
    Комментарий Алексея Рябчина

    Ранее первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что Верховная Рада планируют вернуться к рассмотрению законопроекта об отмене обязательного электронного декларирования для активистов антикоррупционных общественных организаций на следующей пленарной неделе, а именно 3 апреля. 

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    Высказался о ситуации и член БПП Мустафа Найем, напомнив, как ранее голосовала пропрезидентская фракция. 

    "Все как в анекдоте. Гражданское общество уже заполнило декларации. Активисты уже ненавидят власть за лицемерие и месть. Страну в очередной унизили и отчитали. А норму про декларирование все равно придется отменять. "Куме, а тобі не здається, що ми на шару г…на наїлись?" Для тех, кто в танке. Вся эта громкая риторика президента с требованием от Рады отменить эту идиотскую норму упирается в простую и банальную цифру — 81 из 135 — именно столько голосов дала президентская фракция за отмену деклараций для активистов", — написал Найем в соцсети.

    Facebook Мустафы Найема
    Комментарий Мустафы Найема

    Напомним, в марте 2017 года Верховная Рада внесла изменения ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации, однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

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    В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковалиофициальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки", международные и украинские организации.

    Венецианская комиссия также рекомендовала Украине отменить это норму до 1 апреля 2018 года. Тем не менее 22 марта Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроекты об отсрочке или отмене е-декларирования для представителей антикоррупционных общественных организаций.

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