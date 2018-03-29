Соцсети: "Развели как котят" - грантоеды под угрозой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пресловутые е-декларации опять у всех на слуху. А все из-за того, что президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

С этим же требованием жестко выступил Европейский Союз. Неспособность Украины отменить е-декларирование для антикоррупционеров противоречит европейскому вектору страны — заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. Дело в том, что на днях, а именно — 1 апреля, истекает срок подачи электронных деклараций в том числе и общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, который требовали отменить в ЕС.

"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", — так сообщили в АП.

В Администрации также напомнили, что соответствующий законопроект был подан Порошенко еще летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ. Новая шумиха вокруг скандальных е-деклараций оставила свой след и в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook