наверх
29.03.201815:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.41+ 0.10
  • EUR32.74+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: "Развели как котят" - грантоеды под угрозой

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (433)

    (обновлено: )57440
    Президент Петр Порошенко все-таки хочет отменить декларирование для антикоррупционеров, как просит того Запад... Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него украинцы?
    Правозащитники пикетируют Раду, требуя отменить е-декларации
    Укринформ

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Пресловутые е-декларации опять у всех на слуху. А все из-за того, что президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить обязательное электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

    С этим же требованием жестко выступил Европейский Союз. Неспособность Украины отменить е-декларирование для антикоррупционеров противоречит европейскому вектору страны — заявил еврокомиссар Йоханнес Хан. Дело в том, что на днях, а именно — 1 апреля, истекает срок подачи электронных деклараций в том числе и общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции, который требовали отменить в ЕС.

    "Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования (антикоррупционеров)", — так сообщили в АП.

    В Администрации также напомнили, что соответствующий законопроект был подан Порошенко еще летом 2017 года, и он готов оперативно подписать этот документ. Новая шумиха вокруг скандальных е-деклараций оставила свой след и в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
        

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков)
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?