Кучухидзе: кредиты и гранты ЕС для Украины - это выброшенные деньги

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

"План Маршалла" для Украины уже частично действует. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

По его словам, ЕС уже предоставляет Украине беспрецедентную финансовую помощь, общая сумма которой — 12 миллиардов 800 миллионов евро. Эти деньги должны способствовать проведению политических и экономических реформ.

Кроме того, действуют всевозможные кредиты и гранты от доноров и международных организаций. Благодаря этому, считает еврокомиссар, украинская экономика в значительной степени стабилизировалась. А планом реформ для Украины он назвал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Эти заявления еврокомиссара Хана, а также насколько достаточна и эффективна сейчас помощь ЕС, в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал политолог-международник Антон Кучухидзе.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як саме Євросоюз зараз допомагає Україні? Чи дійсно це можна назвати "планом Маршалла"?

— За сенсом такого роду допомоги, то, звісно, можна вважати, що певний вид "плану Маршалла" він діє вже з 2014 року і, дійсно, для ЄС сума у 12,8 мільярдів євро була безпрецедентною, яка виділялась взагалі за історію існування інтеграційного об'єднання для хоча б однієї держави, яка не є членом ЄС, і це рішення було прийнято ще в 2014 році. Але тут треба розуміти наступну специфіку. З точки зору ЄС вони, дійсно, багато що роблять, однак не лише залежить все від ЄС. Інша справа, як всередині в Україні використовуються ці кошти, і чи призводить вливання кредитів, грантів до покращення життя в Україні. На превеликий жаль, результати показують, що поки що Україна не може похизуватись і якою б великою б не була зовнішня фінансова допомога або кредити, або гранти, ми зараз будь-яку фінансову допомогу розглядаємо, якщо всередині не працювати і адекватно не проводити реформи, то це просто будуть викинуті кошти. Зокрема, якщо візьмемо антикорупційну сферу, скільки коштів, грантів було виділено не лише ЄС, іншими західними організаціями, однак все одно Україна за даними "Ерст енд янг" за перший квартал 2017 року — лідер Європи за рівнем корупції. Потім за даними 2016 року найбільшим чинником, який заважає розвитку бізнесу в Україні — це є корупція. Тобто кошти виділяються, створюються структури, однак це все не вдається вивести на нормальний адекватний рівень і досягнути головного результату.

Тому тут можна порадити владі не просто дивитись, скільки виділяють і вимагати більше виділяти, а більше бути вже ефективними всередині, тому що ці кредити брати дуже добре, однак найбільш корисний механізм всередині держави — це коли держава є безпечною для інвестувань. На превеликий жаль, цей рівень інвестицій у нас впав вдвічі в порівнянні з 2013 роком, банки міжнародні достатньо сильно виходили з українського ринку за 2015 рік, і це є свідченням того, що, скажімо так, західний капітал не зовсім довіряє тій системі влади, тій системі ринку економічного, який існує в Україні. Тому ось за що треба боротись, реформуватись, щоб заходило більше інвестицій, створювались робочі місця, а так просто вимагати, витрачати бог знає на що кредити або ту ж грантову допомогу ЄС або МВФ, від цього Україна не стане більш ефективною, і в кишенях у громадян України більше грошей не з'явиться.

Навіщо була зроблена ця заява? Чи не натякають таким чином, що та допомога, яку виділяють, і так достатня?

— Так, одна з цілей такої заяви — це якраз-таки сигнал того, що треба ефективно використовувати, що вже виділено і що вже виділяється, тобто ось ці заклики деяких політиків в Україні про новий «план Маршалла», користуйтесь тими механізмами, абсолютно безпрецедентними, дійсно, з боку ЄС, які існують сьогодні. Ніхто не заважає ті ж самі кошти більш ефективно використовувати вже сьогодні і реально відновлювати економіку. Якщо ми подивимось на опитування європейської бізнес-асоціації, то там три чинники, знову ж таки, які заважають роботі бізнесу в Україні — це адміністративний тиск, великі податки і корупція. Так це ж не проблема того, що мало виділяють, проблема того, що всередині робиться.

Посол Литви в Україні Маріус Януконіс нещодавно заявляв, що цей "план Маршалла" буде розглянуто на саміті "Східного партнерства" в листопаді. Які рішення можуть бути ухвалені?

— Я не очікую якогось проривного рішення. Я думаю, можливо, буде якесь політичне рішення щодо дискусій, щодо вивчення ситуацій і виділення окремих секторів, куди б можна б було перенаправити вже існуючі кошти. Можливо, це назвуть оновленим "планом Маршалла", однак я, на превеликий жаль, не відчуваю політично, що склалась ситуація для проривного рішення для України.

Якісь політичні сили в Європі можуть блокувати повноцінний "план Маршалла" для України?

— Ні. Тут треба розуміти, що є абсолютно прагматична позиція і Європейської комісії як виконавця інституцій ЄС, кошти виділені, на превеликий жаль, немає результату. Зрозуміло, що політично вони підтримують Україну, її прагнення до реформ, однак у нас заяви влада читає лише там, де їй подобається. Вони завжди пишуть, що, дійсно, реформи проводяться, однак ще дуже багато треба зробити, і таке формулювання є в усіх офіційних документах єврокомісії, які стосуються питання реформування України.

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Украине нужны методы послевоенной Европы, а не "план Маршалла", поскольку просто вливание денег в Украину не поднимет экономику. Нужны кардинальные действия для улучшения условий ведения бизнеса, считает эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук.