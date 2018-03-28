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    В Евросоюзе сделали крайне жесткое заявление по Украине

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    Европа открывает для украинцев свои границы (758)

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    Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал жесткое заявление в связи с провалом в исполнении властью собственных обещаний.

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    Текст заявления опубликован на сайте Еврокомиссии.

    Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

    Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная Рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

    "Украинская власть не выполнила своих обязательств", — заявил, в частности, он.

    "Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины", — добавил Хан.

    Это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и Евросоюз (в том числе в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств по визовой либерализации)", — добавил Хан.

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    Европейский комиссар, в сферу ответственности которого входит Украина, напомнил, что гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти "без лишних препятствий и вмешательств", а также отметил, что система е-декларирования была создана с целью "предотвращения коррупции государственными должностными лицами".

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    "Представители гражданского общества не являются государственными чиновниками", — добавил он.

    "Дополнительное и неприемлемое обязательства (о декларировании для активистов) играет на руку тем, кто хочет уничтожить усилия Украины по эффективной борьбе с коррупцией", — считает он.

    Еврокомиссар также напомнил, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.

    "Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации", — заявил Хан.

    "За последние годы Украина достигла значительного прогресса. Важно не подорвать достигнутый прогресс. Верховная Рада Украины должна вернуться к проблеме и как можно скорее отменить обязательства по е-декларированию для активистов гражданского общества, ограничив эти обязательства только государственными должностными лицами", — подытожил Йоханнес Хан.

    Ранее сообщалось, что около двух десятков правозащитников собрались под стенами Верховной Рады на акцию "Активисты — не мишени" с требованием отменить электронное декларирование для активистов.

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