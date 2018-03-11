Скубченко: все грантоеды - враги Украины

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Международные доноры не должны диктовать законы Украины, в частности относительно создания Антикоррупционного суда, заявил президент Петр Порошенко в интервью изданию Financial Times.

Он отметил, что требования МВФ и Венецианской комиссии относительно того, чтобы иностранные доноры имели значительное влияние при избрании кандидатов в Антикоррупционный суд нарушают суверенитет Украины. И если иностранные доноры будут образовывать украинские суды, это противоречит Конституции.

"Мы проводили реформу не для МВФ, а для украинского народа и будущего моего государства", — подчеркнул Порошенко.

И, как отметил Порошенко, он гордится тем, что в Фонде сказали, что за три года его президентства Украина сделала больше реформ, чем за предыдущие 25 лет. Хотя многие украинцы, которые столкнулись с повышением цен из-за девальвации гривны и увеличением стоимости газа, не ощущают последствий реформ.

Как отмечает блогер Александр Скубченко, международные доноры уже давно диктуют свои условия в Украине и с помощью грантоедов формируют государственную политику и законы.

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Как отмечает блогер, Порошенко считает, что требования МВФ и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины: "Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", — сказал президент. Сайт Президента Украины МВФ, шел бы ты домой

"Та ладно! А то, что международные доноры посредством армии своих грантоедов годами формируют государственную политику Украины, пишут законы и акты правительства, это не противоречит Конституции? То, что у какой-то "Опоры" практически неограниченное влияние на власть, потому что она — выразитель воли своих американских хозяев, это не нарушение суверенитета? А то когда МВФ утверждает государственный бюджет страны, требует увеличения тарифов — так это реформы уважаемых международных доноров. А когда требует создать дубинку, которой смогут огреть самого Порошенко, так это уже нарушение суверенитета", — пишет Александр Скубченко.

"Пора давно констатировать: абсолютно все грантоеды международных доноров — враги Украины, агенты иностранного влияния, действующие исключительно в интересах своих доноров. Что донорам плевать и на Украину, и на украинцев, их цель одна: формирование государственной политики и влияние на власть исключительно для реализации своих бизнес-интересов. И осуждать (и даже обозначать как иностранных агентов, как в любой цивилизованной стране мира) их деятельность всегда, а не только тогда, когда жареным запахло", — пишет эксперт.